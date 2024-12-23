Два самолёта врезались друг в друга сразу после посадки в Хьюстоне
The Sun: В аэропорту Хьюстона столкнулись два легкомоторных самолёта
В США в аэропорту города Хьюстон, штат Техас, два легкомоторных самолёта столкнулись сразу после посадки. The Sun опубликовал видео с места происшествия.
Кадры столкновения лайнера Grumman American AA-5 Traveler с бортом Cessna 182T Skylane. Видео © The Sun
«Нет» — слышен крик пилота, а после оглушительный звук скрежещущего металла.
Авария произошла 11 декабря, когда у лайнера Grumman American AA-5 Traveler отказали гарнитуры и средства связи. Командир воздушного судна совершил вынужденную посадку. В это время рядом с самолётом приземлялся борт Cessna 182T Skylane. Пилот второго судна не знал о лайнере, так как с ним не вышли на связь.
Самолёты получили значительные повреждения, к счастью, пассажиры не пострадали. Очевидцы рассказали, что в неисправном судне винт проделал дыру в левой части фюзеляжа и разрушил боковую часть.
Ранее два самолёта столкнулись при вылете в одном из самых загруженных аэропортов мира. Инцидент произошёл в аэропорту Сан-Паулу (Бразилия). К счастью, ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали и смогли безопасно покинуть самолёты.
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