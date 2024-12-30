В Актау самолёт из Баку получил повреждение после посадки
Самолёт из Баку получил повреждение носовой стойки после посадки в Актау
Выполнявший рейс из Баку в Актау самолёт был отбуксирован с взлётно-посадочной полосы после приземления из-за неисправности носовой стойки. Об этом информировало агентство КазТАГ. К счастью, никто не пострадал, так как на борту не было пассажиров.
«В аэропорту Актау аэродромными и наземными службами аэропорта проведены работы по буксировке воздушного судна со взлетно-посадочной полосы. Посадка была в штатном режиме, после посадки у воздушного судна возникла проблема с носовой стойкой (маршрут Баку — Актау)», — сказано в сообщении.
Декабрь 2024 года запомнится рядом крупных авиа трагедий. 25 декабря лайнер Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семеро россиян, ещё 29 пассажиров выжили. Спустя время, 29 декабря, Boeing 737-800 во время посадки врезался в ограждение в Южной Корее, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и взорвался. На борту находились 181 человек, только двое из них чудом выжили. Инциденты с самолётами также зафиксированы в Норвегии и Канаде. Сегодня, 30 декабря, стало известно о смерти пассажира на борту самолёта, летевшего в Новосибирск.
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