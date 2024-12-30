В Актау самолёт из Баку получил повреждение после посадки

Выполнявший рейс из Баку в Актау самолёт был отбуксирован с взлётно-посадочной полосы после приземления из-за неисправности носовой стойки. Об этом информировало агентство КазТАГ. К счастью, никто не пострадал, так как на борту не было пассажиров.