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8 января, 08:41

Угрожающий домам Харрис и звёзд Голливуда пожар в Лос-Анджелесе охватил новые территории

Площадь лесного пожара в Лос-Анджелесе увеличилась до 1344 гектаров

Площадь лесного пожара в Лос-Анджелесе увеличилась до 1344 гектаров, сообщает пожарная служба штата Калифорния. По их данным, стихийное бедствие охватило новые территории в районе Палисейдс и в каньоне Итон. При этом локализация огня остаётся на нулевом уровне.

«Пожар в (районе) Палисейдс... Акров: 2921 (1182 гектара). Локализация — 0%... Пожар в каньоне Итон... Акров: 400 (около 162 гектаров). Локализация — 0%», — говорится в сообщении пожарной службы.

Напомним, мощнейший пожар охватил район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости Голливуда. Из-за сильного ветра огонь изначально охватил более 311 гектаров. То есть, на данный момент площадь пожара возросла в более чем четыре раза. Под эвакуацию из-за стихийного бедствия попала территория, где расположена резиденция вице-президента США Камалы Харрис.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Борис Эльфанд
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