Угрожающий домам Харрис и звёзд Голливуда пожар в Лос-Анджелесе охватил новые территории

Площадь лесного пожара в Лос-Анджелесе увеличилась до 1344 гектаров, сообщает пожарная служба штата Калифорния. По их данным, стихийное бедствие охватило новые территории в районе Палисейдс и в каньоне Итон. При этом локализация огня остаётся на нулевом уровне.

«Пожар в (районе) Палисейдс... Акров: 2921 (1182 гектара). Локализация — 0%... Пожар в каньоне Итон... Акров: 400 (около 162 гектаров). Локализация — 0%», — говорится в сообщении пожарной службы.