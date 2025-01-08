Угрожающий домам Харрис и звёзд Голливуда пожар в Лос-Анджелесе охватил новые территории
Площадь лесного пожара в Лос-Анджелесе увеличилась до 1344 гектаров
Площадь лесного пожара в Лос-Анджелесе увеличилась до 1344 гектаров, сообщает пожарная служба штата Калифорния. По их данным, стихийное бедствие охватило новые территории в районе Палисейдс и в каньоне Итон. При этом локализация огня остаётся на нулевом уровне.
«Пожар в (районе) Палисейдс... Акров: 2921 (1182 гектара). Локализация — 0%... Пожар в каньоне Итон... Акров: 400 (около 162 гектаров). Локализация — 0%», — говорится в сообщении пожарной службы.
Напомним, мощнейший пожар охватил район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости Голливуда. Из-за сильного ветра огонь изначально охватил более 311 гектаров. То есть, на данный момент площадь пожара возросла в более чем четыре раза. Под эвакуацию из-за стихийного бедствия попала территория, где расположена резиденция вице-президента США Камалы Харрис.
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