Пожар в Тверской области унёс жизнь годовалого малыша

Пожар в частном доме в Тверской области унёс жизнь годовалого малыша. Об этой трагедии сообщает пресс-служба МЧС России.

Тушение пожара под Тверью. Видео © МЧС России

«В деревне Гирино-Солнечное загорелось жилое здание на территории фермерского хозяйства. Из помещения эвакуировались самостоятельно 4 человека, в том числе ребёнок 5 лет. При тушении обнаружено тело годовалого малыша», — говорится в сообщении.

Пламя бушевало на площади в 250 квадратных метров. Было задействовано 29 специалистов и десять единиц техники. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.