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7 января, 16:47

Пожар в Тверской области унёс жизнь годовалого малыша

Пожар в Тверской области, который унёс жизнь ребёнка. Обложка © МЧС России

Пожар в Тверской области, который унёс жизнь ребёнка. Обложка © МЧС России

Пожар в частном доме в Тверской области унёс жизнь годовалого малыша. Об этой трагедии сообщает пресс-служба МЧС России.

Тушение пожара под Тверью. Видео © МЧС России

«В деревне Гирино-Солнечное загорелось жилое здание на территории фермерского хозяйства. Из помещения эвакуировались самостоятельно 4 человека, в том числе ребёнок 5 лет. При тушении обнаружено тело годовалого малыша», — говорится в сообщении.

Пламя бушевало на площади в 250 квадратных метров. Было задействовано 29 специалистов и десять единиц техники. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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Ранее пожар случился в Приморье. Там загорелся частный дом. В результате инцидента погибла девушка-подросток, её мать пострадала и была госпитализирована. Сотрудники экстренных служб выясняют все обстоятельства.

Николай Рюмин
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