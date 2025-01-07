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7 января, 02:38

Ночной пожар забрал на тот свет двух петербуржцев, ещё трое борются за жизнь

В Петербурге при пожаре в квартире погибли два человека, ещё трое пострадали

Пожар охватил двухкомнатную квартиру в доме на улице Белы Куна в Петербурге в ночь на 7 января. Пламя распространилось площадь 30 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без жертв, сообщили в управлении МЧС по Северной столице.

«В результате пожара погибли два человека (мужчина и женщина). Трое пострадавших (мужчина и две женщины) направлены в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что в тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 21 специалист. Возгорание удалось ликвидировать в 02:36.

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А в многоэтажке на окраине Петрозаводска этой ночью произошёл взрыв газа. Он был такой силы, что разрушил межкомнатную перегородку в одной из квартир. Жильцов пришлось эвакуировать.

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Shutterstock / FOTODOM /FotograFFF

Владимир Озеров
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