Ночной пожар забрал на тот свет двух петербуржцев, ещё трое борются за жизнь

Пожар охватил двухкомнатную квартиру в доме на улице Белы Куна в Петербурге в ночь на 7 января. Пламя распространилось площадь 30 квадратных метров. К сожалению, не обошлось без жертв, сообщили в управлении МЧС по Северной столице.

«В результате пожара погибли два человека (мужчина и женщина). Трое пострадавших (мужчина и две женщины) направлены в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ведомства.