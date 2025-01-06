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Регион
6 января, 15:01

Ледовое шоу Слуцкой перенесли в знак траура по сгоревшим заживо пенсионерам в Кильмези

Ледовое шоу Слуцкой перенесли из-за смертельного пожара в Кильмези

Шоу фигуристки Ирины Слуцкой «Золушка», запланированное на 6 января в Кировской области, перенесено на 7 и 8 января в связи с трагедией в Кильмези, где восемь пенсионеров погибли в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ирина Слуцкая выразила свои соболезнования жителям Кировской области в связи с трагическим событием. Фигуристка отметила, что артисты с пониманием относятся к произошедшему.

«7 января состоятся три шоу вместо двух запланированных, 8 января — два шоу. Все билеты, приобретенные ранее, будут действительны», — пояснил директор Центра развития туризма и дирекции 650-летия Кирова Алексей Чепцов.

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Как сообщал Life.ru, пожар произошёл в одноэтажном многоквартирном деревянном доме в кировском посёлке Кильмезь. Пламя распространилось на 480 квадратных метров. Из-за особенностей строения тушить здание было сложно. В доме жили пожилые люди по договорам социального найма. К сожалению, трагедия унесла жизни восьми человек.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Белкин Алексей

Александра Мышляева
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