Ледовое шоу Слуцкой перенесли в знак траура по сгоревшим заживо пенсионерам в Кильмези
Ледовое шоу Слуцкой перенесли из-за смертельного пожара в Кильмези
Шоу фигуристки Ирины Слуцкой «Золушка», запланированное на 6 января в Кировской области, перенесено на 7 и 8 января в связи с трагедией в Кильмези, где восемь пенсионеров погибли в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ирина Слуцкая выразила свои соболезнования жителям Кировской области в связи с трагическим событием. Фигуристка отметила, что артисты с пониманием относятся к произошедшему.
«7 января состоятся три шоу вместо двух запланированных, 8 января — два шоу. Все билеты, приобретенные ранее, будут действительны», — пояснил директор Центра развития туризма и дирекции 650-летия Кирова Алексей Чепцов.
Как сообщал Life.ru, пожар произошёл в одноэтажном многоквартирном деревянном доме в кировском посёлке Кильмезь. Пламя распространилось на 480 квадратных метров. Из-за особенностей строения тушить здание было сложно. В доме жили пожилые люди по договорам социального найма. К сожалению, трагедия унесла жизни восьми человек.
ТАСС / NEWS.ru / Белкин Алексей