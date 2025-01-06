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5 января, 23:45

СК возбудил уголовное дело после смерти 8 человек при пожаре в кировском посёлке

Последствия пожара в кировском посёлке Кильмезь. Обложка © Telegram / СУ СК России по Кировской области

Последствия пожара в кировском посёлке Кильмезь. Обложка © Telegram / СУ СК России по Кировской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели нескольких человек в результате пожара в кировском посёлке Кильмезь. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ведомства в телеграм-канале.

Место пожара в кировском посёлке Кильмезь. Видео © Telegram / СУ СК России по Кировской области

Днём 5 января в посёлке загорелся многоквартирный жилой дом. На данный момент опознаны останки шести жильцов пансионата в возрасте от 66 до 92 лет. Четырёх человек удалось вытащить из огня, их эвакуировали. Причина пожара выясняется.

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Напомним, пожар в одноэтажном многоквартирном деревянном доме в кировском посёлке Кильмезь распространился на 480 квадратных метров. Тушение огня осложнялось конструктивными особенностями здания. В здании проживали пожилые люди по договорам социального найма. Всего на пепелище обнаружили тела восьми человек.

Владимир Озеров
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