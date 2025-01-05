Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Кировом
В Кировской области загорелся многоквартирный дом, пожарные во время спасательных работ обнаружили внутри здания двух погибших. Кадры с места ЧП публикует МЧС России. На данный момент открытое горение уже ликвидировано на площади в 480 квадратных метрах.
В Кировской области горит жилой дом. Видео © Telegram / МЧС России
«В посёлке Кильмезь загорелся одноэтажный деревянный дом. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Сотрудники МЧС России эвакуировали 3 человек. При тушении обнаружены 2 погибших», — уточнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что пять сестёр погибли при пожаре в частном доме в Абхазии, который по ошибке устроила их бабушка. Пожилая женщина растопила печь бензином, перепутав его с соляркой. Сильное возгорание быстро охватило деревянный дом, спящие девочки погибли. Сёстрам было от полутора до восьми лет.
Telegram / МЧС России