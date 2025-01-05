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5 января, 16:34

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Кировом

В Кировской области загорелся многоквартирный дом, пожарные во время спасательных работ обнаружили внутри здания двух погибших. Кадры с места ЧП публикует МЧС России. На данный момент открытое горение уже ликвидировано на площади в 480 квадратных метрах.

В Кировской области горит жилой дом. Видео © Telegram / МЧС России

«В посёлке Кильмезь загорелся одноэтажный деревянный дом. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Сотрудники МЧС России эвакуировали 3 человек. При тушении обнаружены 2 погибших», — уточнили в министерстве.

В Череповце женщина и 14-летняя девочка погибли при пожаре 1 января
В Череповце женщина и 14-летняя девочка погибли при пожаре 1 января

Ранее сообщалось, что пять сестёр погибли при пожаре в частном доме в Абхазии, который по ошибке устроила их бабушка. Пожилая женщина растопила печь бензином, перепутав его с соляркой. Сильное возгорание быстро охватило деревянный дом, спящие девочки погибли. Сёстрам было от полутора до восьми лет.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Татьяна Миссуми
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