Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 января, 21:15

В деревенском пансионате в Кировской области при пожаре погибли восемь человек

Тело восьмого погибшего обнаружено при разборе завалов после пожара в деревянном доме в посёлке Кильмезь Кировской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«При разборе конструкций обнаружен восьмой погибший», — сказано в публикации ведомства в телеграм-канале.

Возгорание полностью ликвидировано. Причина всё ещё устанавливается. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России и следователи.

Работа следователей на месте пожара в одноэтажном доме в посёлке Кильмезь. Видео © Telegram / СУ СК России по Кировской области

Напомним, о пожаре в одноэтажном многоквартирном деревянном доме в кировском посёлке Кильмезь стало известно днём 5 января. Его площадь составила 480 квадратных метров. Тушение огня осложнялось конструктивными особенностями здания. В здании проживали пожилые люди по договорам социального найма. Прокуратура и СК проводят проверки.

Пять сестёр трагически погибли из-за ошибки бабушки в Абхазии, младшей было всего 1,5 года
Пять сестёр трагически погибли из-за ошибки бабушки в Абхазии, младшей было всего 1,5 года
Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Кировской области

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar