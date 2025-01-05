Число жертв пожара в кировском посёлке выросло до семи

Тела ещё четырёх погибших обнаружены при разборе завалов пожара в кировском посёлке Кильмезь. Общее число погибших выросло до семи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В Кировской области при разборе завалов обнаружены тела 3 погибших. Работы по разбору и проливке конструкций продолжаются», — сказано в телеграм-канале ведомства. Позднее в МЧС сообщили об обнаружении ещё одной жертвы пожара.

Прокуратура Кировской области начала проверку по факту случившегося. По данным ведомства, в многоквартирном жилом доме по договорам социального найма проживали преимущественно пожилые граждане. Областное управление СК выясняет все обстоятельства.