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5 января, 19:58

Число жертв пожара в кировском посёлке выросло до семи

В кировском Кильмези нашли тела ещё четверых погибших при пожаре в доме

Тела ещё четырёх погибших обнаружены при разборе завалов пожара в кировском посёлке Кильмезь. Общее число погибших выросло до семи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В Кировской области при разборе завалов обнаружены тела 3 погибших. Работы по разбору и проливке конструкций продолжаются», — сказано в телеграм-канале ведомства. Позднее в МЧС сообщили об обнаружении ещё одной жертвы пожара.

Прокуратура Кировской области начала проверку по факту случившегося. По данным ведомства, в многоквартирном жилом доме по договорам социального найма проживали преимущественно пожилые граждане. Областное управление СК выясняет все обстоятельства.

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Напомним, площадь пожара в одноэтажном деревянном доме составила 480 квадратных метров. Его тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. В здании проживали 11 пожилых людей, ранее были найдены тела троих из них. Таким образом общее число жертв выросло до семи.

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Telegram / МЧС России

Артур Лапсаков
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