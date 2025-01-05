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5 января, 18:32

Тело третьего погибшего нашли после пожара в посёлке под Кировом

Работа пожарных в кировском посёлке Кильмезь. Обложка © ГУ МЧС по Кировской области

Работа пожарных в кировском посёлке Кильмезь. Обложка © ГУ МЧС по Кировской области

Тело третьего погибшего обнаружили спасатели на месте пожара в жилом доме в посёлке Кильмезь Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В Кировской области при разборе завалов пожарные МЧС России обнаружили тело третьего погибшего», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Напомним, тушение одноэтажного деревянного дома осложнялось конструктивными особенностями здания. Площадь возгорания составила 480 квадратов. В доме проживали 11 пожилых людей, судьба пятерых остаётся неизвестной.

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Артур Лапсаков
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