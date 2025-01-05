Тело третьего погибшего нашли после пожара в посёлке под Кировом
Работа пожарных в кировском посёлке Кильмезь. Обложка © ГУ МЧС по Кировской области
Тело третьего погибшего обнаружили спасатели на месте пожара в жилом доме в посёлке Кильмезь Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«В Кировской области при разборе завалов пожарные МЧС России обнаружили тело третьего погибшего», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Напомним, тушение одноэтажного деревянного дома осложнялось конструктивными особенностями здания. Площадь возгорания составила 480 квадратов. В доме проживали 11 пожилых людей, судьба пятерых остаётся неизвестной.