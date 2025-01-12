Названы самые востребованные артисты на корпоративах в России

В сезоне 2024-2025 самыми востребованными артистами на корпоративах стали рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко), певцы Леонид Агутин, Zivert (Юлия Зиверт), Полина Гагарина и Анна Асти (Анна Дзюба). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителей event-рынка.

В Toras Events отметили, что на корпоративы охотно приглашали Григория Лепса, Анну Асти, Полину Гагарину, Люсю Чеботину, Zivert и группу «Руки Вверх!». По словам владельца агентства Тараса Зобнина, эти артисты стали хедлайнерами первого эшелона. Кроме того, группа «Иванушки» подобралась к этому ряду, так как цена на их выступление выросла в пять раз. Во втором эшелоне, по словам эксперта, оказались рэперы Егор Крид (Егор Булаткин) и певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли).

По данным источника РБК, группа «Ленинград» стала одной из самых высокооплачиваемых коллективов. Их гонорар составил 250 тысяч долларов.