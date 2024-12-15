20 млн рублей и бутерброды: Группа «Непара» готова воссоединиться ради новогодних корпоративов

Группа «Непара», распавшаяся из-за конфликта, планирует вновь объединиться, чтобы выступить на новогодних корпоративных мероприятиях впервые за шесть лет. На этот раз они запросили рекордные 20 миллионов рублей за выступление, сообщает Mash.

Александр Шоуа и Виктория Талышинская переругались в 2018-м, с тех пор не общались и не выступали совместно. Недавно коллеги решили прервать молчание и заявили, что готовы к закрытому новогоднему шоу с хитами «Другая причина» и «Бог тебя выдумал» за 20 миллионов рублей, которые разделят пополам. Как узнал телеграм-канал, в райдере звёзд ничего удивительного: паркинг, бутерброды, нарезка по возможности и чай-морс.