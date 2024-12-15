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Регион
15 декабря, 15:26

20 млн рублей и бутерброды: Группа «Непара» готова воссоединиться ради новогодних корпоративов

Mash: Распавшаяся группа «Непара» готова помириться ради новогодних корпоративов

Александр Шоуа и Виктория Талышинская. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

Александр Шоуа и Виктория Талышинская. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим

Группа «Непара», распавшаяся из-за конфликта, планирует вновь объединиться, чтобы выступить на новогодних корпоративных мероприятиях впервые за шесть лет. На этот раз они запросили рекордные 20 миллионов рублей за выступление, сообщает Mash.

Александр Шоуа и Виктория Талышинская переругались в 2018-м, с тех пор не общались и не выступали совместно. Недавно коллеги решили прервать молчание и заявили, что готовы к закрытому новогоднему шоу с хитами «Другая причина» и «Бог тебя выдумал» за 20 миллионов рублей, которые разделят пополам. Как узнал телеграм-канал, в райдере звёзд ничего удивительного: паркинг, бутерброды, нарезка по возможности и чай-морс.

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Напомним, группа «Непара» распалась ещё в 2018 году. Участники какое-то время держали в тайне причину разлада, но вскоре Талышинская рассказала, что терпела вечные оскорбления и замечания. Спустя год бывший компаньон ответил на её заявления и пояснил, что за Викторией приходилось бегать и объяснять, что нельзя пропускать репетиции или являться пьяной.

Николай Рюмин
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