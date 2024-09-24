«Я это видел»: Продюсер раскрыл истинную причину развода Шнурова с четвёртой женой

Во-первых, Шнуров любвеобильный. На 100% могу сказать, что в их браке была ревность, измены с его стороны. Конечно, она не будет это терпеть из раза в раз. Ольга устала смотреть на разгульный образ жизни Шнурова, она устала терпеть измены, а они 100% были с его стороны, поэтому она и подала на развод. Трещина в их отношениях, скорее всего, была давно. Он человек творческий, талантливый, вспыльчивый достаточно.

«Я сам это видел, у него такие моменты бывали всегда. Я даже и не удивлялся уже в целом, хотя мы с коллегами сто раз это обсуждали, как он себя ведёт, но при этом женатый. У него натура такая. Даже когда он на сцене, можно заметить, как он ведёт себя с женской частью нашего населения», — добавил продюсера.