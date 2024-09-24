Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

«Я это видел»: Продюсер раскрыл истинную причину развода Шнурова с четвёртой женой

Продюсер Дворцов: Четвёртый брак Шнурова мог распасться из-за его измен

24 сентября, 12:20
Сергей Шнуров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сергей Шнуров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Причиной развода музыканта Сергея Шнурова с четвёртой женой Ольгой Абрамовой может выть ветреный характер лидера «Ленинграда». Об этом Life.ru заявил продюсер, концертный директор Сергей Дворцов.

Во-первых, Шнуров любвеобильный. На 100% могу сказать, что в их браке была ревность, измены с его стороны. Конечно, она не будет это терпеть из раза в раз. Ольга устала смотреть на разгульный образ жизни Шнурова, она устала терпеть измены, а они 100% были с его стороны, поэтому она и подала на развод. Трещина в их отношениях, скорее всего, была давно. Он человек творческий, талантливый, вспыльчивый достаточно.

Сергей Дворцов

Продюсер, концертный директор

Во-первых, Шнуров любвеобильный. На 100% могу сказать, что в их браке была ревность, измены с его стороны. Конечно, она не будет это терпеть из раза в раз. Ольга устала смотреть на разгульный образ жизни Шнурова, она устала терпеть измены, а они 100% были с его стороны, поэтому она и подала на развод. Трещина в их отношениях, скорее всего, была давно. Он человек творческий, талантливый, вспыльчивый достаточно.
Во-первых, Шнуров любвеобильный. На 100% могу сказать, что в их браке была ревность, измены с его стороны. Конечно, она не будет это терпеть из раза в раз. Ольга устала смотреть на разгульный образ жизни Шнурова, она устала терпеть измены, а они 100% были с его стороны, поэтому она и подала на развод. Трещина в их отношениях, скорее всего, была давно. Он человек творческий, талантливый, вспыльчивый достаточно.

По словам продюсера, даже на мероприятиях Шнуров якобы не подпускал к себе девушек из числа персонала, которые не соответствовали его вкусу.

«Я сам это видел, у него такие моменты бывали всегда. Я даже и не удивлялся уже в целом, хотя мы с коллегами сто раз это обсуждали, как он себя ведёт, но при этом женатый. У него натура такая. Даже когда он на сцене, можно заметить, как он ведёт себя с женской частью нашего населения», — добавил продюсера.

Матильда избавляется от ООО убыточных ресторанов, доставшихся ей после развода со Шнуром
Матильда избавляется от ООО убыточных ресторанов, доставшихся ей после развода со Шнуром

Напомним, ранее стало известно, что четвёртая жена Сергея Шнурова подала на развод. Музыкант женился на Ольге Абрамовой, которая на 18 лет младше него, в октябре 2018 года. В браке у пары родилось двое детей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!