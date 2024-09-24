«Я это видел»: Продюсер раскрыл истинную причину развода Шнурова с четвёртой женой
Продюсер Дворцов: Четвёртый брак Шнурова мог распасться из-за его измен
Сергей Шнуров. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Причиной развода музыканта Сергея Шнурова с четвёртой женой Ольгой Абрамовой может выть ветреный характер лидера «Ленинграда». Об этом Life.ru заявил продюсер, концертный директор Сергей Дворцов.
Во-первых, Шнуров любвеобильный. На 100% могу сказать, что в их браке была ревность, измены с его стороны. Конечно, она не будет это терпеть из раза в раз. Ольга устала смотреть на разгульный образ жизни Шнурова, она устала терпеть измены, а они 100% были с его стороны, поэтому она и подала на развод. Трещина в их отношениях, скорее всего, была давно. Он человек творческий, талантливый, вспыльчивый достаточно.
По словам продюсера, даже на мероприятиях Шнуров якобы не подпускал к себе девушек из числа персонала, которые не соответствовали его вкусу.
«Я сам это видел, у него такие моменты бывали всегда. Я даже и не удивлялся уже в целом, хотя мы с коллегами сто раз это обсуждали, как он себя ведёт, но при этом женатый. У него натура такая. Даже когда он на сцене, можно заметить, как он ведёт себя с женской частью нашего населения», — добавил продюсера.
Напомним, ранее стало известно, что четвёртая жена Сергея Шнурова подала на развод. Музыкант женился на Ольге Абрамовой, которая на 18 лет младше него, в октябре 2018 года. В браке у пары родилось двое детей.