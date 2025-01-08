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8 января, 06:31

Фото не будет: Анжелика Варум готова спеть на корпоративах, но с условиями

SHOT: Анжелика Варум готова спеть на корпоративах за 4 миллиона рублей

Анжелика Варум. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avarum

Анжелика Варум. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avarum

Анжелика Варум активно начала брать заказы на корпоративы в 2025 году. Но певица наотрез отказалась фотографироваться с поклонниками, объясняя это сложной эпидемиологической обстановкой.

Как выяснил SHOT, Варум готова спеть «Ля-ля-фа» на частных вечеринках как в России, так и за границей. Без Леонида Агутина она выступает за 4 млн или $40 тысяч. Одно из главных условий — приватность. Все съёмки на мероприятиях без согласования с менеджером певицы запрещены. Просить сфоткаться со звездой можно даже не пытаться: в райдере прописано, что в связи с CoViD-19 артистка не снимается с посторонними.

Передвигается Варум чисто на бизнесе. Только вип-залы и иномарки представительского класса. Машины должны быть не старше 2010 года.

В люксе Варум, по требованиям, не должно быть ковролина, пуховых одеял и посторонних запахов. Допускается только синтепоновая постель. Для певицы нужно предусмотреть депозит, потому что еду она всегда заказывает в номер.

В гримёрке — минимализм. Для Варум нужно поставить только четыре бутылки с водой и одну с коньячком — Hennessy VSOP. Коньячных бокалов просит два.

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Тем временем лидер рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев, которым интересовались судебные приставы и налоговая, активно берётся за корпоративы, чтобы выступить на новогодних праздниках. За один из таких группе на счёт упадёт 2 млн рублей.

Оксана Попова
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