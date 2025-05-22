Находящаяся под домашним арестом Лерчек пожаловалась на страх остаться без денег

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом из-за вывода миллионов рублей за рубеж, надеется на благоприятный исход судебного дела. Как она рассказала порталу Super.ru, сейчас её жизнь крутится вокруг детей, вот только проблемы с деньгами заставляют Лерчек переживать за их будущее.

«Я очень переживаю за их моральное и материальное состояние. Обеспечивать троих малолетних детей без любой возможности заработка — это очень сложно», — поделилась блогерша.

По её словам, самым сложным оказалось рассказать детям правду о домашнем аресте. Когда Алиса и Богдан спросили её о странном браслете на ноге, Лерчек соврала, что это такой спортивный шагомер. Однако одноклассники начали доставать ребят вопросами, поэтому прикрываться ложью стало тяжело. Блогерша со слезами призналась журналисту портала, что теперь её дети знают об аресте.