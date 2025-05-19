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19 мая, 14:43

Крутит колёса и играет с детьми: Отбывающую домашний арест блогершу Лерчек сняли на видео

Super.ru снял на видео Лерчек, отбывающую домашний арест

Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Валерия Чекалина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, уже более шести месяцев находится под домашним арестом. В настоящее время она ограничена в использовании Интернета и проводит время с семьёй, занимаясь воспитанием детей и физическими упражнениями на территории своего дома, узнал Super.ru.

Кадры Лерчек, находящейся под домашним арестом. Видео © Super.ru

Новые кадры показывают, что Лерчек проводит много времени на природе со своими тремя детьми: Львом (3 года) и девятилетними близнецами Богданом и Алисой. На представленном видео примерная мать играет с малышами в бадминтон, занимается гимнастикой с колесом и, несмотря на критику и обвинения, выглядит очень счастливой.
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Напомним, после того, как было прекращено дело о неуплате налогов в особо крупном размере (500 миллионов рублей), блогеры Валерия и Артём Чекалины снова столкнулись с уголовным преследованием. На этот раз их обвиняют в незаконном переводе крупной суммы денег за границу, а именно в ОАЭ, с использованием фальшивых документов. По версии следствия, таким образом они вывели 251 миллион рублей. Им официально предъявлены обвинения, и в случае признания виновными им может грозить тюремное заключение до 10 лет.

Наталья Демьянова
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