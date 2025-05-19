Крутит колёса и играет с детьми: Отбывающую домашний арест блогершу Лерчек сняли на видео

Блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, уже более шести месяцев находится под домашним арестом. В настоящее время она ограничена в использовании Интернета и проводит время с семьёй, занимаясь воспитанием детей и физическими упражнениями на территории своего дома, узнал Super.ru.

Напомним, после того, как было прекращено дело о неуплате налогов в особо крупном размере (500 миллионов рублей), блогеры Валерия и Артём Чекалины снова столкнулись с уголовным преследованием. На этот раз их обвиняют в незаконном переводе крупной суммы денег за границу, а именно в ОАЭ, с использованием фальшивых документов. По версии следствия, таким образом они вывели 251 миллион рублей. Им официально предъявлены обвинения, и в случае признания виновными им может грозить тюремное заключение до 10 лет.