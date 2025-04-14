Суд обязал Лерчек погасить долги за коммуналку
РИАН: Суд обязал блогера Лерчек погасить долги за коммунальные услуги
Блогерша Лерчек. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek
В Москве суд обязал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, выплатить долг за коммунальные услуги перед «Мосводоканалом». Об этом сообщили в судебной инстанции РИА «Новости».
«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — заявили в суде.
Размер задолженности не разглашается. Решение вступило в законную силу.
Лерчек и её экс-супруг Артём находятся под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей. Соучредитель фирмы Чекалиной, Роман Вишняк, также является фигурантом дела и находится под домашним арестом. Следствие считает, что обвиняемые, используя подложные документы, вывели из страны более 250 миллионов рублей. Им предъявлено обвинение по статье УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Ранее Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест Лерчек и Артёму Чекалину на два месяца — до 25 мая 2025 года. Роман Вишняк также останется под домашним арестом на этот период.