Суд обязал Лерчек погасить долги за коммуналку

В Москве суд обязал блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, выплатить долг за коммунальные услуги перед «Мосводоканалом». Об этом сообщили в судебной инстанции РИА «Новости».

Лерчек и её экс-супруг Артём находятся под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей. Соучредитель фирмы Чекалиной, Роман Вишняк, также является фигурантом дела и находится под домашним арестом. Следствие считает, что обвиняемые, используя подложные документы, вывели из страны более 250 миллионов рублей. Им предъявлено обвинение по статье УК РФ о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.