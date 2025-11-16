Предполагаемый отец ребёнка Лерчек проговорился о сроке беременности — она может родить к Новому году

Блогер Лера Чекалина находится на шестом месяце беременности, что в будущем может повлиять на смягчение приговора. Об этом сообщает Mash.

Отец будущего ребёнка Лерчек. Видео. © Telegram / Mash

Предположительно, отцом будущего ребёнка стал 37-летний тренер блогерши по танцам Луис Сквиччиарини. На вопрос о браке аргентинец ответил, что не спешит с предложением, поскольку его подруга слишком знаменита, и лишнего шума им не нужно. При этом Луис, для которого это первый ребёнок, поддерживает Леру: они вместе занимаются танго, чтобы укрепить её мышцы перед родами и снизить уровень стресса.

Романтические отношения пары начались около года назад, когда Чекалина рассталась с мужем. С тех пор популярность танцора значительно выросла, а стоимость его уроков взлетела до 12 тысяч рублей за 45 минут, которые расписаны с утра до вечера.