Предполагаемый отец ребёнка Лерчек проговорился о сроке беременности — она может родить к Новому году
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Блогер Лера Чекалина находится на шестом месяце беременности, что в будущем может повлиять на смягчение приговора. Об этом сообщает Mash.
Отец будущего ребёнка Лерчек. Видео. © Telegram / Mash
Предположительно, отцом будущего ребёнка стал 37-летний тренер блогерши по танцам Луис Сквиччиарини. На вопрос о браке аргентинец ответил, что не спешит с предложением, поскольку его подруга слишком знаменита, и лишнего шума им не нужно. При этом Луис, для которого это первый ребёнок, поддерживает Леру: они вместе занимаются танго, чтобы укрепить её мышцы перед родами и снизить уровень стресса.
Романтические отношения пары начались около года назад, когда Чекалина рассталась с мужем. С тех пор популярность танцора значительно выросла, а стоимость его уроков взлетела до 12 тысяч рублей за 45 минут, которые расписаны с утра до вечера.
Напомним, что по версии следствия, Чекалина организовала схему по незаконному выводу денег через продажу онлайн-курсов, заключая договоры с иностранной компанией. Обвиняемая на регулярной основе осуществляла перевод выручки на счета за рубеж, параллельно предоставляя органам валютного контроля заведомо ложные данные о целях этих финансовых операций. Общая сумма выведенных активов составила 251 миллион рублей, что привело к образованию налоговой задолженности в размере 169,13 млн рублей. В настоящее время по данному уголовному делу подозреваемая содержится под домашним арестом. Сейчас Чекалина беременна.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.