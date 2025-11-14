Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 09:45

Адвокаты объяснили, сможет ли Лерчек избежать тюрьмы из-за беременности

Блогер Валерия Чекалина. Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Блогер Валерия Чекалина. Обложка © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Беременность блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, может повлиять на меру пресечения по её уголовному делу. Данную информацию выяснил «Звездач».

Адвокат Янита Цвик в беседе с телеграм-каналом пояснила, что состояние беременности суд признаёт смягчающим обстоятельством. Она уточнила, что это не отменяет уголовную ответственность, но способно уменьшить строгость назначаемого наказания. Данный фактор будет официально учтён в ходе судебного разбирательства.

Адвокат Александр Мугин также подтвердил, что беременность не является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Тем не менее следствие и суд обязаны принимать во внимание состояние здоровья обвиняемой, поэтому вероятность смягчения режима действительно возрастает. Это может выразиться в отказе от ареста или продлении домашнего ареста.

«Однако по существу обвинения беременность роли не играет: если вина будет доказана, ответственность наступит в общем порядке. Максимум, на что может повлиять статус беременной, — это сроки и порядок исполнения наказания, иногда бывает суд решает отсрочить исполнение приговора», — подытожил он.

Блогершу Лерчек настигла новая напасть – теперь ниже пояса
Блогершу Лерчек настигла новая напасть – теперь ниже пояса

Напомним, что по версии следствия, Чекалина организовала схему по незаконному выводу денег через продажу онлайн-курсов, заключая договоры с иностранной компанией. Она систематически переводила на зарубежные счета выручку и предоставляла валютному контролю недостоверные сведения о назначении платежей. Совокупный объём выведенных средств достиг 251 млн рублей, а налоговая недоимка по данному делу оценивается в 169,13 млн рублей. В настоящий момент фигурантка находится под домашним арестом. Также известно, что Чекалина ждёт ребёнка.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar