Адвокаты объяснили, сможет ли Лерчек избежать тюрьмы из-за беременности

Беременность блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, может повлиять на меру пресечения по её уголовному делу. Данную информацию выяснил «Звездач».

Адвокат Янита Цвик в беседе с телеграм-каналом пояснила, что состояние беременности суд признаёт смягчающим обстоятельством. Она уточнила, что это не отменяет уголовную ответственность, но способно уменьшить строгость назначаемого наказания. Данный фактор будет официально учтён в ходе судебного разбирательства.

Адвокат Александр Мугин также подтвердил, что беременность не является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Тем не менее следствие и суд обязаны принимать во внимание состояние здоровья обвиняемой, поэтому вероятность смягчения режима действительно возрастает. Это может выразиться в отказе от ареста или продлении домашнего ареста.

«Однако по существу обвинения беременность роли не играет: если вина будет доказана, ответственность наступит в общем порядке. Максимум, на что может повлиять статус беременной, — это сроки и порядок исполнения наказания, иногда бывает суд решает отсрочить исполнение приговора», — подытожил он.

Напомним, что по версии следствия, Чекалина организовала схему по незаконному выводу денег через продажу онлайн-курсов, заключая договоры с иностранной компанией. Она систематически переводила на зарубежные счета выручку и предоставляла валютному контролю недостоверные сведения о назначении платежей. Совокупный объём выведенных средств достиг 251 млн рублей, а налоговая недоимка по данному делу оценивается в 169,13 млн рублей. В настоящий момент фигурантка находится под домашним арестом. Также известно, что Чекалина ждёт ребёнка.