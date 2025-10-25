Блогершу Лерчек настигла новая напасть – теперь ниже пояса

Бренд нижнего белья семьи блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) терпит крах — счета компании заблокированы, не из чего платить даже за электричество. Об этом сообщает Mash.

Речь о фирме «Леани» — названии, составленном из имён Лера и Аня — так зовут родственницу Лерчек. По данным телеграм-канала, с апреля 2023-го по ноябрь 2024-го компания не оплачивала электроэнергию, накопив долг около 98 тысяч рублей, а также задолжала за аренду порядка 412 тысяч.

Mash уточняет, что деньги с компании намерены взыскивать в судебном порядке. С марта у «Леани» заблокированы банковские счета, предприниматели не подают декларации в налоговую.

Бренд запустили в 2021 году, но за всё время он так и не вышел в плюс — в бухгалтерской отчетности ни разу не зафиксировали прибыли.