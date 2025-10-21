Обманувшую Лерчек стилистку отправили в СИЗО за продажу подделок с рынка

Стилист Эльвира Янковская, обвиняемая в мошенничестве, была заключена под стражу. Как сообщает РИА «Новости» Гагаринский районный суд, заменил подписку о невыезде на арест.

Основанием для изменений стали многочисленные нарушения со стороны обвиняемой. Прокурор указала, что Янковская не только пропустила обязательное судебное заседание 30 сентября, но и незаконно покидала территорию России, размещая в своём Telegram-канале доказательства пребывания в Европе. Суд удовлетворил ходатайство следствия, назначив содержание под стражей сроком на шесть месяцев.

Адвокаты защиты пытались оспорить решение, указывая на ранее данную клиенткой подписку о невыезде. Сама Янковская объяснила отказ от подписания новых документов в мае наличием действующей подписки с ноября 2023 года. Адвокат потерпевшей стороны Сергей Гуров отметил, что мера пресечения ужесточена за систематическое создание препятствий для уголовного судопроизводства.

По версии следствия, обвиняемая организовала преступную схему по продаже контрафактных изделий брендов люкс, которые приобретала через поставщиков с рынка. Экспертиза подтвердила, что продаваемые товары являлись репликами низкого качества. В деле фигурируют семь потерпевших, в том числе блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая в течение полутора лет приобретала через Янковскую поддельные сумки Hermes и одежду известных дизайнеров. Сама обвиняемая вину не признает, пользуясь конституционным правом не свидетельствовать против себя.

