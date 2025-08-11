В России блогерам напомнили про уголовную ответственность за рекламу магазинов с подделками

За последнюю неделю телеведущая Виктория Боня выпустила уже вторую рекламу контрафактных сумок. При этом, судя по охватам, рекламные интеграции Бони должны стоить баснословных денег. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с Life.ru призвал привлечь к ответственности блогеров, которые рекламируют магазины с подделками.

«На самом деле, мы Боню мониторим. Много вот этой рекламы, много рекламируют поддельно люксовые бренды, говоря, что это копии. Мы призываем блогеров одуматься, взяться, как говорится, за голову, потому что за контрафакт у нас есть статья. Причём не административная, а уголовная статья», — предупреждает эксперт.

По его словам, необходимо работать на профилактику, потому что блогеров, рекламирующих контрафакт, не предупреждают об ответственности люди, которые к ним обращаются за рекламой. Необходимо привлекать к ответственности ещё и тех, кто просит сделать эту рекламу, считает специалист. Люди, которые занимаются продажей контрафактной продукции, должны заведомо ставить в известность блогеров о том, что они могут тоже понести наказание.

«Блогеры зачастую гонятся за монетой, и мы всегда говорили, что они должны советоваться с юристами, что они делают, пропагандируют и рекламируют. А зачастую сначала делают, а потом уже, когда сталкиваются с проблемами, они начинают обращаться к юристам», — делится Бородин.

Он посоветовал блогерам перед тем, как что-то рекламировать, советоваться с юристами и узнавать, какие будут последствия. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией уточнил, что блогеры совершают преступление, когда распространяют информацию о магазинах с подделками.

Председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв напомнил, что необходимо различать товары поддельные и контрафактно ввезённые оригинальные. И на одни и на другие цены могут достаточно сильно отличаться от тех, которые мы видим в торговых сетях.

К сожалению, многие представители блогерского сообщества абсолютно безразлично относятся к действующим законам, и только лишь тогда, когда они сталкиваются или с серьёзными штрафами, или иногда с возбуждением уголовных дел, происходит осознание того, что они нарушали законы. Поэтому, мне кажется, правоохранительным органам нужно достаточно активно не просто мониторить эту сферу бизнеса, но и, возможно, через контрольные закупки, через оперативные мероприятия выявлять нелегальные каналы поставки, которые наносят ущерб бюджету. Владимир Гутенёв Председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле