Life.ru узнал, может ли беременная Лерчек ходить к врачу под домашним арестом

Беременность в России не даёт отдельного «льготного» режима домашнего ареста, но обязана учитываться судом при назначении и контроле меры пресечения. Об этом рассказала председатель Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, заслуженный адвокат Людмила Айвар, комментируя ситуацию блогерши Валерии Чекалиной, ожидающей четвёртого ребёнка.

Домашний арест сам по себе уже является более мягкой мерой. Но важно понимать: все ограничения для беременной женщины зависят от текста конкретного судебного решения. УПК не даёт автоматического права на свободный выход к врачам. Если суд установил «запрет покидать жилое помещение», то любое плановое посещение женской консультации или роддома требует разрешения следователя или суда, оформленного в установленном порядке. Людмила Айвар Председатель Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, заслуженный адвокат

Исключение — экстренная помощь: при ухудшении состояния беременная вправе вызвать скорую и быть госпитализированной без любых согласований. Айвар подчеркнула, что современная судебная практика постепенно смягчается. Верховный суд уже рекомендовал применять к беременным более гуманные меры, вплоть до замены домашнего ареста на запрет действий или залог, если это не мешает расследованию. Главный принцип — баланс между интересами следствия и безопасностью будущего ребёнка.

«Суд обязан найти баланс между целями расследования и правом женщины на безопасную беременность. И если государство берёт человека под контроль, оно несёт и обязанность обеспечить минимальные условия для её здоровья и здоровья будущего ребёнка. Это не про снисхождение, а про правовой реализм: мера пресечения не должна превращаться в угрозу жизни», — подчеркнула специалист.