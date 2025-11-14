Life.ru узнал, может ли беременная Лерчек ходить к врачу под домашним арестом
Адвокат Айвар: Лерчек может посещать женскую консультацию при разрешении суда
Беременность в России не даёт отдельного «льготного» режима домашнего ареста, но обязана учитываться судом при назначении и контроле меры пресечения. Об этом рассказала председатель Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, заслуженный адвокат Людмила Айвар, комментируя ситуацию блогерши Валерии Чекалиной, ожидающей четвёртого ребёнка.
Домашний арест сам по себе уже является более мягкой мерой. Но важно понимать: все ограничения для беременной женщины зависят от текста конкретного судебного решения. УПК не даёт автоматического права на свободный выход к врачам. Если суд установил «запрет покидать жилое помещение», то любое плановое посещение женской консультации или роддома требует разрешения следователя или суда, оформленного в установленном порядке.
Исключение — экстренная помощь: при ухудшении состояния беременная вправе вызвать скорую и быть госпитализированной без любых согласований. Айвар подчеркнула, что современная судебная практика постепенно смягчается. Верховный суд уже рекомендовал применять к беременным более гуманные меры, вплоть до замены домашнего ареста на запрет действий или залог, если это не мешает расследованию. Главный принцип — баланс между интересами следствия и безопасностью будущего ребёнка.
«Суд обязан найти баланс между целями расследования и правом женщины на безопасную беременность. И если государство берёт человека под контроль, оно несёт и обязанность обеспечить минимальные условия для её здоровья и здоровья будущего ребёнка. Это не про снисхождение, а про правовой реализм: мера пресечения не должна превращаться в угрозу жизни», — подчеркнула специалист.
Напомним, что российская блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в масштабных финансовых преступлениях, беременна четвёртым ребёнком. Это подтвердила медицинская справка, приобщённая к её уголовному делу. Находясь под домашним арестом в московской квартире, она ожидает суда вместе с тремя детьми от предыдущего брака.
