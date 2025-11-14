Стала известна реакция бывшего мужа Лерчек на её четвёртую беременность
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, забеременела четвёртым ребёнком находясь под домашним арестом. Причём, как сообщает телеграм-канал Mash, отцом не является её бывший супруг Артём Чекалин.
По информации, экс-муж знаменитости узнал о беременности лишь в суде и выразил явное удивление по этому поводу. Несмотря на избранную меру пресечения, Чекалина сохраняет право на общение с внешним миром и может принимать практически любых гостей, за исключением непосредственных участников своего уголовного дела.
Ранее адвокаты объяснили, что беременность Чекалиной может повлиять на меру пресечения по её уголовному делу. Данное состояние суд признаёт смягчающим обстоятельством. Тем не менее это не отменяет уголовную ответственность, но способно уменьшить строгость назначаемого наказания.
Гагаринский районный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит уголовное дело против Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина, которые вместе с их партнёром Романом Вишняком обвиняются в проведении валютных операций по переводу свыше 251,6 млн рублей на счета нерезидента с использованием подложных документов в составе организованной группы. Инцидент связан с продажей фитнес-марафонов в период с сентября 2021 по февраль 2022 года, когда для кредитной организации были представлены документы с ложными данными о целях переводов. При этом дело Вишняка будет рассмотрено в особом порядке без исследования доказательств, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение, в то время как Чекалины, которые развелись летом 2024 года после 12 лет брака, ждут начала судебного процесса под домашним арестом.
