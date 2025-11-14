Стала известна реакция бывшего мужа Лерчек на её четвёртую беременность

По информации, экс-муж знаменитости узнал о беременности лишь в суде и выразил явное удивление по этому поводу. Несмотря на избранную меру пресечения, Чекалина сохраняет право на общение с внешним миром и может принимать практически любых гостей, за исключением непосредственных участников своего уголовного дела.

Гагаринский районный суд Москвы в ближайшее время рассмотрит уголовное дело против Лерчек и её бывшего мужа Артёма Чекалина, которые вместе с их партнёром Романом Вишняком обвиняются в проведении валютных операций по переводу свыше 251,6 млн рублей на счета нерезидента с использованием подложных документов в составе организованной группы. Инцидент связан с продажей фитнес-марафонов в период с сентября 2021 по февраль 2022 года, когда для кредитной организации были представлены документы с ложными данными о целях переводов. При этом дело Вишняка будет рассмотрено в особом порядке без исследования доказательств, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение, в то время как Чекалины, которые развелись летом 2024 года после 12 лет брака, ждут начала судебного процесса под домашним арестом.