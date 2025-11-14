Подруга раскрыла тайну романа Лерчек и намекнула на отца её будущего ребёнка

Подруга Валерии Чекалиной Евгения Кривцова в подкасте «Переговорка» раскрыла подробности личной жизни блогерши после громкого развода. По словам Кривцовой, у Лерчек появился новый мужчина ещё во время скандала на шоу с артистом Натаном. Именно он поддерживал её в тот период и остаётся рядом до сих пор.

«Если бы я была на проекте, я бы кое-что сказала Натану и Лере. Да, ребята подняли охваты, сделали суперконтент, но при этом они прошлись по чувствам близких людей, а это не очень хорошо. <...> Да, у неё в тот момент были отношения, человек поддерживал её очень сильно. Он был всегда рядом. Он до сих пор с ней рядом», — сказала Кривцова в интервью «Радио 1» в августе этого года.

Официально личную жизнь Валерия не комментирует: сейчас она находится под домашним арестом по делу о выводе средств за рубеж. Однако StarHit пишет, что после развода она живёт с танцором. Кривцова намекнула: именно тот самый мужчина, который простил ей историю с Натаном, может быть отцом будущего ребёнка 33-летней блогерши.

Напомним, что российская блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), обвиняемая в масштабных финансовых преступлениях, беременна четвёртым ребёнком. Это подтвердила медицинская справка, приобщённая к её уголовному делу. Находясь под домашним арестом в московской квартире, она ожидает суда вместе с тремя детьми от предыдущего брака.