Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 11:11

Выяснилось, с кем блогерша Чекалина может общаться под домашним арестом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ler_chek

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ler_chek

В период нахождения под домашним арестом блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) ограничена в общении исключительно с другими лицами, вовлечёнными в судебный процесс: на остальных людей данный запрет не распространяется.

По документам, которые есть в распоряжении РИА «Новости», находящейся под домашним арестом Чекалиной запрещено общаться только с другими участниками процесса.

«Запретить Чекалиной использование почтой, интернетом, телефонные переговоры возможны только для вызова экстренных служб. Запретить общаться с другими участниками процесса»,говорится в материалах.

Летом 2024 года Чекалина подала на развод с мужем Артёмом после 12 лет совместной жизни. Инициатором расставания стала сама Валерия, отметившая, что решение далось ей крайне тяжело. Развод был оформлен 13 августа, и с тех пор экс-супруги поддерживают общение ради детей, но их отношения остаются напряжёнными из-за судебного процесса.

Адвокаты объяснили, сможет ли Лерчек избежать тюрьмы из-за беременности
Адвокаты объяснили, сможет ли Лерчек избежать тюрьмы из-за беременности

Напомним, ранее источники сообщали, что Лерчек готовится стать матерью в четвёртый раз. Она находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar