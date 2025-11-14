Выяснилось, с кем блогерша Чекалина может общаться под домашним арестом

В период нахождения под домашним арестом блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) ограничена в общении исключительно с другими лицами, вовлечёнными в судебный процесс: на остальных людей данный запрет не распространяется.

По документам, которые есть в распоряжении РИА «Новости», находящейся под домашним арестом Чекалиной запрещено общаться только с другими участниками процесса.

«Запретить Чекалиной использование почтой, интернетом, телефонные переговоры возможны только для вызова экстренных служб. Запретить общаться с другими участниками процесса», — говорится в материалах.

Летом 2024 года Чекалина подала на развод с мужем Артёмом после 12 лет совместной жизни. Инициатором расставания стала сама Валерия, отметившая, что решение далось ей крайне тяжело. Развод был оформлен 13 августа, и с тех пор экс-супруги поддерживают общение ради детей, но их отношения остаются напряжёнными из-за судебного процесса.

Напомним, ранее источники сообщали, что Лерчек готовится стать матерью в четвёртый раз. Она находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.