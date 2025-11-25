«Закон снимает шляпу перед биологией»: Адвокат раскрыла, придётся ли Лерчек рожать в наручниках или на дому

Беременность блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом, не повлияет на её право на полноценную медицинскую помощь во время родов. Об этом в беседе с Life.ru рассказала заслуженный адвокат, председатель Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве Людмила Айвар.

По её словам, домашний арест как мера пресечения не может препятствовать оказанию медицинской помощи, в том числе при родах. Законодательство РФ ставит защиту материнства и детства выше процессуальных ограничений, поэтому женщина в момент начала родовой деятельности вправе вызвать скорую помощь и будет доставлена в роддом на общих основаниях.

Как отмечает Айвар, в большинстве случаев при ненасильственных и экономических статьях сопровождение конвоем не назначается, а в роддоме медицинский персонал работает с пациенткой вне рамок уголовного процесса. Все решения принимаются исключительно исходя из медицинских показаний.

После рождения ребёнка мера пресечения формально сохраняется, однако суды, как правило, корректируют её условия, чтобы мать могла ухаживать за новорождённым. Обычно разрешается посещение детской поликлиники, проведение прививок и осмотров, либо выдаются разовые разрешения на визиты к врачам.

Юристы часто говорят, что в момент начала родов уголовный процесс «снимает шляпу» перед биологией. Это тот редкий случай, когда право действительно деликатно отступает. После родов домашний арест сохраняется, но суды обычно корректируют условия, чтобы мать могла выполнять обязанности по уходу за младенцем. Сам ребёнок не является субъектом меры пресечения — никакие ограничения на него не распространяются. Людмила Айвар председатель Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве

Собеседница Life.ru отметила, что в подавляющем большинстве случаев суды идут навстречу матерям и создают условия, позволяющие совмещать исполнение меры пресечения с уходом за ребёнком.