Лерчек пожаловалась, что не может сыграть свадьбу с отцом будущего ребёнка

После заседания суда Валерия Чекалина, известная под именем Лерчек, уверенно высказалась о позиции своей защиты. Она отметила, что в материалах дела отсутствуют доказательства. Её нынешний партнёр, тренер по танцам Луис, поддерживает её как морально, так и финансово.

Валерия Чекалина рассказала о свадьбе и будущем ребёнке. Видео © Life.ru

По словам Валерии, они вместе уже больше года и осознанно планировали ребёнка, которого считают «данным Богом». Она пока не знает пол малыша.

«Пока не знаем, мальчик будет или девочка. <…> Я считаю, что этот ребёнок — данный нам Богом, потому что дети приходят в самый нужный момент. Сейчас я могу сосредоточиться на беременности. Луис всегда рядом, поддерживает меня, маму и детей. Он помогает и морально, и материально», — сказала Валерия.

Чекалина добавила, что они не могут пожениться с отцом будущего ребёнка, так как отсутствует возможность посетить ЗАГС, где подача заявлений осуществляется только лично.