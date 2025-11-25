В возрасте 85 лет скончался Ян Клинг — музыкант, сыгравший культовое флейтовое вступление к песне ABBA Fernando. Возможно, вы никогда не видели его на сцене, но совершенно точно слышали, как он играл на саксофоне, флейте и кларнете в самых знаменитых композициях шведского квартета. Клинг участвовал в записи четырёх альбомов ABBA с 1976-го по 1981 год — того самого золотого периода, когда группа покоряла весь мир.

Его смерть — повод вспомнить те песни, под которые танцевали наши родители и которые до сих пор звучат на каждой свадьбе и корпоративе. ABBA распалась в 1982 году из-за развода двух супружеских пар внутри группы, но их музыка пережила десятилетия и осталась саундтреком целой эпохи. Мы собрали десять композиций, которые известны в России абсолютно всем — от бабушек до подростков.

Dancing Queen — гимн дискотек всех времён

Эта песня звучала в каждом советском доме, где была возможность достать пластинку или кассету с западной музыкой. Dancing Queen вышла в 1976 году и стала визитной карточкой ABBA — та самая мелодия, которую узнают с первых нот. Композиция рассказывает о семнадцатилетней девушке, которая чувствует себя королевой на танцполе, и эта простая история резонировала с миллионами людей по всему миру. В СССР песню крутили на дискотеках, несмотря на идеологические запреты. Ритм и энергетика были настолько сильными, что устоять было невозможно. Сегодня Dancing Queen остаётся абсолютным хитом на свадьбах, выпускных и корпоративах — стоит зазвучать этим аккордам, как люди всех возрастов выходят на танцпол. Интересный факт: композиция стала единственным синглом ABBA, достигшим первого места в американском чарте Billboard Hot 100.

Mamma Mia — песня, которую поют все

Если Dancing Queen — это королева дискотек, то Mamma Mia — абсолютный народный хит, который знают даже те, кто вообще не интересуется музыкой. Песня вышла в 1975 году и мгновенно разлетелась по всему миру благодаря простому припеву, который легко запоминается и поётся. В России эту композицию знают наизусть несколько поколений — от тех, кто слушал её в молодости на виниле, до современных детей, которые слышали её в мультиках или рекламе. Mamma Mia рассказывает о женщине, которая не может забыть бывшего возлюбленного и снова и снова возвращается к нему, несмотря на все обещания себе больше так не делать. Эта универсальная история про слабость и страсть сделала песню вечной классикой. Композиция получила вторую жизнь после выхода одноимённого мюзикла и фильма с Мерил Стрип — теперь её поют уже совсем новые поколения зрителей.

Chiquitita — песня, которую пели за закрытыми дверями

В Советском Союзе западная музыка была дефицитом, но Chiquitita каким-то чудом проникала даже в самые отдалённые уголки страны. Эта нежная баллада 1979 года рассказывает о дружбе и поддержке — лирическая героиня утешает подругу, переживающую трудные времена. Мелодия настолько тёплая и искренняя, что её пели на домашних вечеринках, переписывали от руки слова в тетрадки и учили на слух с магнитофонных записей. В России композиция стала символом женской дружбы и сопереживания — её до сих пор ставят, когда нужно поддержать близкого человека. Интересно, что ABBA передала все доходы от этой песни в фонд ЮНИСЕФ, сделав её не просто хитом, но и благотворительным проектом. Chiquitita — одна из тех композиций, которые звучат особенно пронзительно на языке оригинала, хотя многие в СССР пели её, не понимая слов, но чувствуя каждую ноту.

Waterloo — песня, с которой всё началось

Именно с этой композиции 1974 года началось мировое господство ABBA — шведский квартет выиграл конкурс «Евровидение», представив энергичную песню о капитуляции перед любовью. Метафора исторического сражения под Ватерлоо оказалась гениальной находкой — все сразу поняли, о чём речь, даже не зная английского. В СССР Waterloo стала одним из первых западных хитов, который официально крутили по радио, правда, крайне редко и в специальных музыкальных программах. Песня запоминается с первых секунд благодаря мощному фортепианному вступлению и заводному ритму, который заставляет пританцовывать даже самых серьёзных людей. Композиция занимает особое место в истории поп-музыки, она доказала, что европейские исполнители могут конкурировать с англо-американской индустрией. Сегодня Waterloo по-прежнему остаётся визитной карточкой группы и обязательным номером на любом тематическом вечере, посвящённом музыке 70-х.

Fernando — та самая флейта, которую играл Ян Клинг

Эта песня 1976 года навсегда связана с именем Яна Клинга — именно его флейтовое вступление создаёт ту самую атмосферу романтики и ностальгии, за которую мы любим Fernando. Композиция рассказывает о двух друзьях-ветеранах, вспоминающих революционные бои в Мексике, и звучит как печальная, но светлая ода прошедшей молодости. В СССР песню обожали за красивую мелодию и печальный, но не депрессивный настрой. Её ставили на домашних вечеринках, когда хотелось помечтать о далёких странах и романтических приключениях. Fernando стала одним из самых успешных синглов ABBA, разойдясь тиражом более десяти миллионов копий по всему миру. В России композицию знают и любят несколько поколений: от тех, кто слушал её в молодости, до современных меломанов, открывших для себя ABBA через фильм Мamma Mia! Каждый раз, когда звучит это флейтовое вступление, мы слышим голос Яна Клинга — музыканта, который помог создать одну из самых красивых песен в истории поп-музыки.

Money, Money, Money — гимн материальной мечты

Если вы хоть раз задумывались о том, как было бы здорово разбогатеть и жить беззаботно, эта песня 1976 года точно для вас. Money, Money, Money рассказывает о женщине, уставшей от бедности и мечтающей о богатом мужчине, который избавит её от финансовых проблем. Композиция звучит иронично и легко, превращая серьёзную тему в весёлый танцевальный номер. В СССР песню обожали за откровенность — впервые западные исполнители так прямо говорили о деньгах, не стесняясь и не прикрываясь высокими материями. Сегодня Money, Money, Money остаётся актуальной как никогда — в эпоху инфляции и финансовых кризисов слова о том, что «всегда работаешь, всегда платишь, не хватает ни на что», звучат особенно пронзительно. Композиция стала саундтреком к фильму Мamma Mia! Там её исполняет Мерил Стрип — это дало песне вторую жизнь у молодого поколения.

The Winner Takes It All — песня о разбитом сердце

Эта баллада 1980 года считается одной из самых эмоциональных композиций ABBA — она рассказывает о разводе, боли расставания и чувстве поражения в любви. Песню написали Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон после развода с Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад соответственно, и эта личная драма слышна в каждой ноте. В СССР The Winner Takes It All стала символом несчастной любви — её слушали, когда хотелось выплакаться и пережить свою боль через музыку. Композиция строится на простой, но пронзительной метафоре: в любви, как в игре, победитель забирает всё, а проигравший остаётся ни с чем. Голос Агнеты Фальтског звучит настолько искренне и надрывно, что многие слушатели до сих пор уверены, что она пела о собственном разводе. The Winner Takes It All регулярно попадает в списки лучших баллад всех времён и остаётся одной из самых любимых песен ABBA в России.

Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) — дискотечный взрыв

Эта композиция 1979 года — абсолютный танцевальный хит, который заставляет двигаться даже тех, кто обычно стоит у стенки на дискотеках. Gimme! Gimme! Gimme! рассказывает об одинокой женщине, которая мечтает найти мужчину после полуночи, и эта простая история превращается в мощный энергетический заряд. В СССР песню обожали на подпольных дискотеках — её ритм и басовая линия были идеальны для танцпола, несмотря на все попытки властей ограничить западное влияние. Композиция получила неожиданную вторую жизнь в 2005 году, когда рэпер Мадонна (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) использовала её семпл в своём хите Hung Up, познакомив с ABBA новое поколение слушателей. Сегодня Gimme! Gimme! Gimme! остаётся одной из самых узнаваемых танцевальных композиций 70-х и обязательным треком на любой ретровечеринке.

Knowing Me, Knowing You — прощание с надеждой

Песня 1977 года звучит как грустное, но достойное прощание с отношениями, которые больше не работают. Knowing Me, Knowing You рассказывает о паре, которая понимает, что им лучше расстаться, и эта зрелая, взвешенная позиция резонировала с миллионами слушателей по всему миру. В СССР композицию любили за красивую мелодию и философский подтекст — песня не била в истерику, а спокойно принимала неизбежность расставания. Припев knowing me, knowing you, there is nothing we can do стал крылатой фразой, которую цитировали даже те, кто не знал английского языка. Композиция особенно популярна в России среди людей среднего и старшего возраста, потому что напоминает о юности, первых романах и о том времени, когда западная музыка была дефицитом и ценилась на вес золота.

Take a Chance on Me — призыв рискнуть

Эта жизнерадостная композиция 1978 года — настоящий гимн оптимизма и веры в любовь. Take a Chance on Me рассказывает о человеке, который умоляет объект своей симпатии дать ему шанс, обещая сделать всё возможное, чтобы оправдать доверие. Песня строится на повторяющемся припеве, который легко запоминается и заставляет подпевать даже тех, кто слышит её впервые. В СССР композицию крутили на молодёжных дискотеках, и она стала символом лёгкого, беззаботного флирта — того самого времени, когда можно рискнуть и признаться в симпатии. Take a Chance on Me остаётся одной из самых позитивных песен ABBA, которая поднимает настроение и напоминает о том, что в любви важно уметь рисковать. Композиция вошла в саундтрек фильма Мamma Mia!, где её исполняют в весёлой танцевальной сцене, что познакомило с песней новое поколение зрителей.

