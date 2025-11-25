Праздник иконы Божией Матери «Милостивая»: Обязательные дела и строгие запреты на 25 ноября
Оглавление
Праздник иконы Божией Матери «Милостивая» отмечают 25 ноября. В этот день православные чествуют образ, написанный самим апостолом Лукой, автором Евангелия. Как правильно провести этот святой день и чего просить у Богородицы — на Life.ru.
Праздник иконы Божией Матери «Милостивая» (её ещё называют Киккская). Что можно делать и каковы народные приметы? Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zuyeu Uladzimir, © Wikipedia
Праздник иконы Божией Матери «Милостивая» совершается по канонам православной церкви 25 ноября по новому стилю. Но согласно юлианскому календарю, принятому в Церкви, это 12 ноября. У календарей расхождение на 13 дней. Эту икону ещё называют Киккская — в честь горы на острове Кипр. Рассказываем, как провести православный праздник 25 ноября, что можно делать, а чего нельзя, и немного — об его удивительной истории.
Икона Божией Матери «Милостивая» — история образа и праздника
Икона Божией Матери «Милостивая» — этот образ написал сам евангелист Лука. Фото © Wikipedia
Икона Божией Матери «Милостивая» была написана самим евангелистом Лукой. Тот родился в первом году нашей эры. С Иисусом они почти ровесники. Поэтому икона Божией Матери «Милостивая» — это почти что прижизненный портрет Богородицы. На образе она молит Господа о спасении всех христиан. Лука передал икону в Египет, оттуда в 980 году святой образ забрали в Константинополь. Она проявила себя чудотворной, её потом потеряли и чудом нашли на горе Киккос на Кипре. Поэтому Византийская православная церковь установила ей два праздника — 25 ноября (12 ноября) и 8 января (26 декабря).
Что можно делать 25 ноября на праздник иконы Божией Матери «Милостивая»
На праздник иконы Божией Матери «Милостивая» 25 ноября принято делать добрые дела и прилежно молиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton
Праздник иконы Божией Матери «Милостивая» установлен в честь одного из самых древних образов Богородицы. Её написал автор одного из Евангелий, Лука. Для Церкви День иконы Богоматери «Милостивая» — очень важная дата.
Вот какие дела благословенны на 25 ноября 2025 года:
- Посещение службы в храме или церкви. Служба будет особенной.
- Молитва Богородице о заступничестве — на иконе Дева Мария как раз просит Господа об этом.
- Подаяние милостыни нищим, помощь ближнему, подписка на благотворительные фонды.
- Приготовить постный, но праздничный ужин.
- Посетить Зачатьевский монастырь в Москве или помочь ему пожертвованием — там на праздник читается акафист иконе.
Что запрещено 25 ноября на праздник иконы Божией Матери «Милостивая»
Праздник иконы Божией Матери «Милостивая» запрещает некоторые неугодные Богу действия. Фото © Freepik / stockking
На праздник иконы Божией Матери «Милостивая» 25 ноября некоторые вещи просто лучше не делать. Господа это прогневит, и даже Богородица не сможет отмолить ваш грех. Церковь не одобряет, естественно, любые проявления насилия, но есть и другие важные запреты.
Вот что нельзя делать 25 ноября на праздник иконы Божией Матери «Милостивая»:
- Нельзя допускать дурных мыслей о насилии или других грехах.
- Нельзя ругаться матом, ссориться, драться, выяснять отношения, вступать в конфликты.
- Тяжёлый труд под запретом, особенно работы на стройке и ремонт.
- В православный праздник верующие должны отдыхать, а не «решать вопросики». Поэтому финансовые сделки тоже нежелательны.
- Запрещается посещать массовые мероприятия.
- Нельзя пить алкоголь.
- Нельзя гадать или заниматься магическими ритуалами, на такое строгий запрет.
Народные приметы на праздник иконы Божией Матери «Милостивая»
Праздник иконы Божией Матери «Милостивая» — по нему наши предки определяли, каким будет будущее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tiplyashina Evgeniya
Наши предки большую часть истории жили в неспешном и повторяющемся из года в год ритме. Православные праздники помогали им ориентироваться во времени, а также служили хорошим временем для изучения окружающего мира. Поэтому, оторвавшись от тяжёлой работы, в праздник они следили за природой и потом подмечали закономерности. Так и появились приметы.
На праздник иконы Божией Матери «Милостивая» они такие:
- Если утро выдалось туманным — быть оттепели.
- Иней на деревьях 25 ноября — предвестие морозной и снежной зимы.
- Снег выпал и не растаял — в следующем году будет хороший урожай.
- Услышать звук колокола издали — к похолоданию.
- Воробьи дружно чирикают — к теплу.
- Если день ясный и солнечный, то и зима будет мягкой, без сильных морозов.
Праздник иконы Божией Матери «Милостивая» проходит два раза за зиму. Потому что честь образу Богородицы отдают не только 25 (12) ноября, но и 8 января (26 декабря). Второй День иконы Божией Матери «Милостивая» как раз после Рождества Христова. А тут Life.ru рассказывает, как поститься в 2025 и 2026 годах.
- Европейские бабушки живут при 18 градусах и не жалуются: раскрываем секреты зимней экономии
сегодня в 16:00
- «Авиатор», «Метод-3» и ещё 10 премьер конца осени: от финала культового сериала до драмы с Гран-при Канн
сегодня в 15:30
- Шоу «Ну-ка, все вместе!» 2025: Второй полуфинал с Александром Панайотовым — кто проходит дальше
сегодня в 15:00