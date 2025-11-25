Праздник иконы Божией Матери «Милостивая»: Обязательные дела и строгие запреты на 25 ноября

Праздник иконы Божией Матери «Милостивая» совершается по канонам православной церкви 25 ноября по новому стилю. Но согласно юлианскому календарю, принятому в Церкви, это 12 ноября. У календарей расхождение на 13 дней. Эту икону ещё называют Киккская — в честь горы на острове Кипр. Рассказываем, как провести православный праздник 25 ноября, что можно делать, а чего нельзя, и немного — об его удивительной истории.

Икона Божией Матери «Милостивая» — история образа и праздника

Икона Божией Матери «Милостивая» — этот образ написал сам евангелист Лука. Фото © Wikipedia

Икона Божией Матери «Милостивая» была написана самим евангелистом Лукой. Тот родился в первом году нашей эры. С Иисусом они почти ровесники. Поэтому икона Божией Матери «Милостивая» — это почти что прижизненный портрет Богородицы. На образе она молит Господа о спасении всех христиан. Лука передал икону в Египет, оттуда в 980 году святой образ забрали в Константинополь. Она проявила себя чудотворной, её потом потеряли и чудом нашли на горе Киккос на Кипре. Поэтому Византийская православная церковь установила ей два праздника — 25 ноября (12 ноября) и 8 января (26 декабря).

Что можно делать 25 ноября на праздник иконы Божией Матери «Милостивая»

На праздник иконы Божией Матери «Милостивая» 25 ноября принято делать добрые дела и прилежно молиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Праздник иконы Божией Матери «Милостивая» установлен в честь одного из самых древних образов Богородицы. Её написал автор одного из Евангелий, Лука. Для Церкви День иконы Богоматери «Милостивая» — очень важная дата.

Вот какие дела благословенны на 25 ноября 2025 года: Посещение службы в храме или церкви. Служба будет особенной.

Молитва Богородице о заступничестве — на иконе Дева Мария как раз просит Господа об этом.

Подаяние милостыни нищим, помощь ближнему, подписка на благотворительные фонды.

Приготовить постный, но праздничный ужин.

Посетить Зачатьевский монастырь в Москве или помочь ему пожертвованием — там на праздник читается акафист иконе.

Что запрещено 25 ноября на праздник иконы Божией Матери «Милостивая»

Праздник иконы Божией Матери «Милостивая» запрещает некоторые неугодные Богу действия. Фото © Freepik / stockking

На праздник иконы Божией Матери «Милостивая» 25 ноября некоторые вещи просто лучше не делать. Господа это прогневит, и даже Богородица не сможет отмолить ваш грех. Церковь не одобряет, естественно, любые проявления насилия, но есть и другие важные запреты.

Вот что нельзя делать 25 ноября на праздник иконы Божией Матери «Милостивая»: Нельзя допускать дурных мыслей о насилии или других грехах.

Нельзя ругаться матом, ссориться, драться, выяснять отношения, вступать в конфликты.

Тяжёлый труд под запретом, особенно работы на стройке и ремонт.

В православный праздник верующие должны отдыхать, а не «решать вопросики». Поэтому финансовые сделки тоже нежелательны.

Запрещается посещать массовые мероприятия.

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя гадать или заниматься магическими ритуалами, на такое строгий запрет.

Народные приметы на праздник иконы Божией Матери «Милостивая»

Праздник иконы Божией Матери «Милостивая» — по нему наши предки определяли, каким будет будущее. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tiplyashina Evgeniya

Наши предки большую часть истории жили в неспешном и повторяющемся из года в год ритме. Православные праздники помогали им ориентироваться во времени, а также служили хорошим временем для изучения окружающего мира. Поэтому, оторвавшись от тяжёлой работы, в праздник они следили за природой и потом подмечали закономерности. Так и появились приметы.

На праздник иконы Божией Матери «Милостивая» они такие: Если утро выдалось туманным — быть оттепели.

Иней на деревьях 25 ноября — предвестие морозной и снежной зимы.

Снег выпал и не растаял — в следующем году будет хороший урожай.

Услышать звук колокола издали — к похолоданию.

Воробьи дружно чирикают — к теплу.

Если день ясный и солнечный, то и зима будет мягкой, без сильных морозов.