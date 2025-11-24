Шоу «Ну-ка, все вместе!» 2025: Второй полуфинал с Александром Панайотовым — кто проходит дальше

В пятницу на «России 1» в 21:30 по московскому времени вышел второй полуфинал шоу «Ну-ка, все вместе!». Грандиозный проект собрал 100 человек в жюри. «Более масштабного и объективного народного жюри в студии ещё не было за всю историю российского телевидения!» — говорит официальная страница шоу на площадке VK. А 7 ноября звездой шоу стал Игорь Николаев. Разбираемся, кто прошёл в финал.

Шоу «Ну-ка, все вместе!» пятничный выпуск: что показали на «России 1»?

Шоу «Ну-ка, все вместе!» — проект, равных которому ещё не было. Как прошёл второй полуфинал? Фото © VK / Ну-ка, все вместе!

«Уже хочется, чтобы они прям все прошли в финал. Они такие классные», — сказала одна из экспертов шоу «Ну-ка, все вместе!» перед выступлением первой конкурсантки. И это действительно был главный вайб выпуска новаторской телепрограммы. Первой выступающей стала 32-летняя Света Михайлова из города-героя Волгограда. Последним из участников второго полуфинала выступал 34-летний Александр Лим из Казахстана. Под конец Сергей Лазарев и сотня экспертов в жюри удивили всех.

Александр Панайотов открыл второй полуфинал шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Давно не летаю я птицей», — так открыл второй полуфинал 7 сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» певец Александр Панайотов. Он спел эту фразу: «С тобой моя религия — любовь», — и весь зал, состоящий из сотни человек в жюри, стал хлопать в такт. Кстати, эксперты из жюри располагаются на специальных светящихся платформах, это выглядит очень футуристично и стильно.

Формат шоу: как проходила борьба за финал на «Ну-ка, все вместе!»

Шоу «Ну-ка, все вместе!» — это фееричное музыкальное соревнование, где 100 человек в жюри. Выступает Айбек Бакытбеков. Фото © VK / Ну-ка, все вместе!

Шоу «Ну-ка, все вместе!» — это каждый раз весьма волнительное событие. Участники выступают не только перед залом со зрителями, не только перед звёздными ведущими, но и перед сотней независимых народных экспертов. Почти что как перед римской центурией, там тоже было 100 человек... Поэтому для того, чтобы собрать лучших из лучших в качестве финалистов, провели два полуфинала. И в конце выпуска Сергей Лазарев, лидер сотни, народного жюри, вернул в финал красноярку Надежду Самкову с её академическим вокалом и Айбека Бакытбекова из Бишкека.

Десятка финалистов шоу «Ну-ка, все вместе!»

Что ждёт зрителей в финале? Сотня во главе с Сергеем Лазаревым чудесным образом расширила состав финалистов шоу. Вот кого в итоге жюри выбрало для финала. Анастасия Иванова — 34-летняя певица из Волгограда.

Александр Лим — казахстанец, экспериментирующий с жанрами. Ему тоже 34.

Пере Джейсон — 27-летний талантливый солист из Нигерии с английскими песнями.

Варвара Ступина — 23-летняя петербурженка с сильным лиричным вокалом.

Надежда Самкова — красноярская певица с академическим образованием, ей 41.

Айбек Бакытбеков — 33-летний бархатный баритон из Бишкека.

Ксения Коробкова — сильное сопрано из Курской области, ей 36.

Элина Пан — не только певица, но и скрипачка, ей 34, родной город — Норильск.

Илья Булыгин — 27-летний обаятельный вокалист из Воронежа.

Артур Аржаков — 31-летний бас-гитарист из Новосибирска.

Эксперты шоу «Ну-ка, все вместе!» и участники полуфинала

На шоу «Ну-ка, все вместе!» есть сотня экспертов, при этом стать таковым может каждый желающий! Если вы лично любите музыку и уверены в своём вкусе — можете сами подать заявку. Вашим лидером, как казаки сказали бы, «сотником» станет Сергей Лазарев. А Николай Басков будет вести это шоу. В 7 сезоне проекта среди жюри оперный певец Альберт Жалилов, хаус-дива Ирина Олифер и дирижёр Григорий Юрченко.

Где смотреть «Ну-ка, все вместе!» и когда будет финал

Шоу «Ну-ка, все вместе!» можно посмотреть на канале «Россия 1» и на официальной странице в VK Video. Фото © VK / Ну-ка, все вместе!

Шоу «Ну-ка, все вместе!» вы можете посмотреть на телеканале «Россия 1» в пятницу в 21:30. Финал будет 28 ноября, в это самое время. Спустя некоторое время после телеэфира его запись выкладывают в официальные соцсети проекта. Например, в VK. Так что, если не сможете оказаться у телевизора в эту пятницу, всё равно сможете посмотреть потом. Откроет шоу Филипп Киркоров.

Песни из шоу «Ну-ка, все вместе!»

Исполнители, которые стали конкурсантами на шоу «Ну-ка, все вместе!», поют известные песни, наделяя их своим голосом и новой актуальностью. Так, Александр Лим исполнил знаменитую «Отпусти меня», которую пел Михаил Шуфутинский. Элина Пан пела в первом полуфинале легендарную Queen of the night Уитни Хьюстон. Анастасия Иванова пела песню «Снег» Киркорова.