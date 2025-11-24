Дмитрий Позов: развод, личная жизнь и невесёлая правда за кадром «Импровизации» Оглавление Дмитрий Позов развёлся: что стало причиной Личная жизнь Дмитрия Позова: жена, семья, дети Невесёлая «Импровизация»: депрессия, психбольница и смерть отца Антон Шастун и Дмитрий Позов: дружба за кулисами шоу Биография Дмитрия Позова: от сцены до личной драмы Дмитрий Позов сейчас Почему Дмитрий Позов развёлся? Что скрывалось за его смехом в шоу «Импровизация»? Уход отца, психиатрическая больница, операции — всё, что рассказал сам артист о своей личной жизни, в материале Life.ru. 24 ноября, 12:49 Дмитрий Позов — почему развёлся с женой. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nampix, Andrey_Popov, © VK / Дмитрий Позов

Дмитрий Позов развёлся: что стало причиной

Летом 2025 года стало известно о разводе комика Дмитрия Позова, участника шоу «Импровизация», с женой Екатериной — и часть поклонников пришла к поспешному выводу, что среди главных причин — именно неспособность или нежелание супруги выдержать обрушившиеся на неё трудности, связанные с противоречивым характером комика. Сама Екатерина опровергла эти предположения на днях в интервью.

По её словам, взаимная крепкая привязанность супругов временами сталкивалась с проблемами. Но выяснилось, что, вопреки предположениям многих фанатов, именно Дмитрий стал инициатором разрыва.

— Я не принимала решения о разводе, более того, я бы и не решилась на это никогда в жизни, — рассказала Екатерина в шоу «Чужие письма».

Тем не менее серьёзный психологический кризис Дмитрия, связанный с потерей его отца, отмечает Екатерина, не повлиял на его отношения с детьми, да и в целом им удалось наладить общение. Её чувства к Дмитрию не изменились, однако она считает, что восстановить отношения уже не получится. Дмитрий ушёл из дома, когда Екатерина ездила к подруге, а это, по её мнению, «определённого рода предательство».



— Он предупредил меня только сообщением: написал, что решил пожить один, — рассказала Екатерина.

На архивном фото с супругом, которое она опубликовала в соцсетях, стоит подпись: « <...> Жаль, что это был настолько жестокий урок, но спасибо тебе даже за него. Будь счастлив, найди свою новую опору в жизни. Я всегда буду любить тебя. С днём рождения».

Личная жизнь Дмитрия Позова: жена, семья, дети

Дмитрий и Екатерина Позовы были вместе с 2012 года. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kate_pozova

В одном из интервью 2023 года Дмитрий Позов вспоминал о роли КВН в знакомстве с будущей женой. Катя Добрачева играла на бас-гитаре и неплохо пела, и однажды для исполнения одного из музыкальных номеров команды потребовалась девушка с вокальными данными. При прослушивании, на котором присутствовал Позов, выбрали Катю. Позже она признавалась, что понравился он ей не сразу, но чувство юмора Дмитрия смогло её покорить. Через два года, в 2012-м, Дмитрий и Екатерина сыграли свадьбу, сейчас у пары двое детей — дочь Савина и сын Теодор.

Проблемы неожиданно ударили по семье в январе 2025-го. Дмитрий потерял отца и с трудом переживал это. Отношения с Катей разладились: пошли конфликты, недопонимание. Поговаривали, что Дмитрий пытался заливать боль алкоголем. Психотерапевт и антидепрессанты не помогали, и спустя полгода, 21 мая, он написал в соцсети пост, что, мол, невозможно притворяться весёлым, когда внутри всё разрывается от горя. Также сообщил, что находится в психиатрической клинике с диагнозом «депрессия». Закончив лечение, вроде бы почувствовал себя лучше. Но предупредил, что иллюзий нет: впереди горсти таблеток, врачи и работа над собой. 11 июня, ровно в день его 40-летия, Екатерина подтвердила слухи о разводе и вместе с поздравлением уже бывшего мужа добавила: «Спасибо, что был. Ты многому научил, пусть и жестоко».

Невесёлая «Импровизация»: депрессия, психбольница и смерть отца

На состояние Дмитрия Позова очень повлиял внезапный уход отца из жизни. Погружённый в горе стендапер был вынужден притворяться на сцене беззаботным весельчаком: «Мне осточертело делать вид, что у меня всё в порядке в семье, отвечать на вопросы, как у нас дела, изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться, а в это время 15 лет моей жизни идут к чёрту», — горько признавался он.

По словам Дмитрия, он думал, что они с Екатериной справятся и услышат друг друга, но ничего не вышло. Комику пришлось лечиться от депрессии в клинике. Также он перенёс операцию на щитовидке.

Антон Шастун и Дмитрий Позов: дружба за кулисами шоу

Антон Шастун и Дмитрий Позов на сцене. Фото © VK / ШАСТУН

Дмитрий Позов в одном из интервью рассказывал о зависти к давнему другу, коллеге по проекту Антону Шастуну.

«У меня был период, когда он у меня не то что зависть вызывал, он меня парализовал вообще», — высказался он, пояснив, что работа юмориста подразумевает оценку публики, из-за чего приходится постоянно сравнивать свои успехи с чужими.

По словам комика, справиться с проблемой тогда ему помог психоаналитик. «Я не могу сказать, что я полностью независим теперь ни от чего. Я тщеславен, я хочу иметь признание, хочу, чтобы меня везде звали, а не кого-то, хочу, чтобы у меня было больше всех проектов, а не у кого-то», — заключил Дмитрий.

Биография Дмитрия Позова: от сцены до личной драмы

Дмитрий Позов начинал с команды КВН. Фото © VK / Сергей Матвиенко

Дмитрий родился 11 июня 1985 года, большую часть детства провёл в Старом Осколе. У него есть младшие брат и сестра — Янис и Лиза.

Дмитрий Позов окончил художественно-эстетическую гимназию в Старом Осколе. Во время учёбы больше всего любил предметы естественно-научного направления. На память о заслугах в учебном заведении у него осталась золотая медаль, однако, по признанию Дмитрия, он приносил домой двойки за поведение. Не в силах сдержаться, он порой произносил вслух во время уроков очередную шутку — и класс взрывался от хохота.

Уже в эти годы он проникся КВН — был капитаном школьной команды. После школы он, как в своё время и его мама, выбрал медицину и в 2002 году и стал студентом-стоматологом Воронежского государственного медицинского университета им. Бурденко. После аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию на тему применения акрилового полимера в стоматологии. Но всё это время оставался кавээнщиком, создав студенческую команду игроков, которая была участницей студенческой лиги, а затем центральной лиги «Старт».

Позже Дмитрий перешёл из её состава в команду «Бусики на шее» — там он был единственным игроком-мужчиной. Когда в Москве произошло объединение коллективов «Спорного вопроса» и театра «СrаЗу», началась совместная творческая деятельность Дмитрия Позова и его коллег по шоу экспромта «Импровизация» Сергея Матвиенко и Арсения Попова.

В 2016 же году Дмитрий Позов открыл YouTube-канал Pozov.Rec, где начал выкладывать видео с выступлений «Импровизации» и показывать интересные моменты закулисных событий. В рубрике «Позобзор» в его блоге можно было найти его рецензии на современные кинокартины. В поле внимания Димитрия Позова как кинокритика попадали такие российские фильмы, как «Притяжение» (режиссёр Фёдор Бондарчук) и «Защитники» (режиссёр Сарик Андреасян).

В 2020 году Дмитрий Позов вместе с Романом Косицыным запустил YouTube-канал «Поз и Кос». Канал превратился в целую «Площадку» с кучей разных шоу. Параллельно Дмитрий в составе жюри «Импровизации. Команды» оценивал молодых импровизаторов, а в 2021-м добавил к списку своих проектов ещё и «Comedy Баттл». Он принял участие в «Плохих песнях» и «Музыкальной интуиции». В 2022-м Позов попробовал себя ведущим в «Семейном дерби». Ноябрь 2023-го порадовал поклонников Дмитрия «Кулинаркой». Позов и Сергей Горох стравливали комиков и настоящих шефов у плиты, а звёздные гости выбирали, кто вкуснее приготовил блюдо. В начале 2024-го Дмитрий заглянул в «Натальную карту» к Олесе Иванченко и Дмитрию Журавлёву.

Дмитрий Позов сейчас

Дмитрий Позов: личная жизнь за кадром. Фото © VK / Дмитрий Позов

Дмитрия Позова выписали из клиники в конце мая. Он публично поблагодарил бывшую супругу Екатерину за поддержку и просил поклонников перестать «в чём-либо винить её». В свою очередь, Екатерина не намерена выставлять бывшего мужа в плохом свете, хотя время от времени каждый из них не сдаёт позиций в очередном споре. «У меня своя правда, а у тебя своя правда. Давай просто отпустим», — говорит она Дмитрию.

Екатерина подтвердила сохранившиееся отношение к экс-супругу.

— Я его любила и сейчас люблю, не скрываю этого. Я и ему это говорю. Наверное, я никогда не смогу его разлюбить, — сказала Екатерина в ТВ-шоу.

В творческом же плане, несмотря на обстоятельства, Дмитрий Позов не опускает руки и в будущем не исключает возвращения в медийное поле, ведь у него «ещё много идей для новых проектов» и он написал «ещё не все свои шутки».

Пользователи в соцсетях высказывают неоднозначные мнения в оценках этой истории. Кто-то сочувствует только Кате, отмечая её верность и попытки сохранить брак: «Стоять на коленях и умолять — это большой удар по достоинству». Есть и критики Дмитрия, которые считают, что он жесток, поэтому его семья «была обречена». Впрочем, встречаются и те, кто не доверяет обеим сторонам в искренности, а развод может быть этапом взросления и поиска себя.

Авторы Валентина Станкевич