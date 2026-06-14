Тест: Сразу отгадать 7 фильмов СССР по интерьерам смогут только прирождённые дизайнеры. А вы?
Советские режиссёры умели создавать на экране не только яркие сюжеты, но и запоминающиеся интерьеры. Проверьте, насколько хорошо вы помните культовые фильмы СССР: сможете узнать их по мебели, обоям, люстрам и деталям обстановки?
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk, © ChatGPT
Иногда достаточно одного кадра с квартирой, кабинетом или деревенским домом, чтобы сразу вспомнить любимый советский фильм. Одни зрители следят за сюжетом и героями, а другие замечают детали: узоры на коврах, серванты, торшеры, хрустальные люстры и планировку комнат. Именно такие мелочи помогают создать неповторимую атмосферу картины. Предлагаем проверить вашу наблюдательность: сможете ли вы узнать 7 популярных фильмов СССР только по их интерьерам или запутаетесь среди знакомых советских квартир и домов?
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