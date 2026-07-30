Джонни Депп возвращается после 8-летнего перерыва: Каким будет его пугающий Скрудж в фильме «Эбенезер»

Неужели Джонни Депп возвращается в большое голливудское кино спустя восемь лет после выхода «Фантастических тварей» 2016 года? Да, возрадуйтесь, фанаты! Его первой крупной студийной ролью станет скряга Эбенезер Скрудж в новой экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Life.ru рассказывает, почему знакомая рождественская история теперь больше напоминает фильм ужасов, кто сыграет духов и когда «Эбенезер» выйдет в прокат.

Где пропадал Джонни Депп последние восемь лет?

Новый образ Джонни Деппа: как актёр выглядит в роли старика Скруджа? Фото © ТАСС /ZUMA

После громкого развода с Эмбер Хёрд в 2016 году, судебных разбирательств (аж до 2022 года) и ухода из франшизы «Фантастические твари» крупные студии практически перестали приглашать Деппа в свои проекты. Однако он не ушёл в тень, а снимался в независимом кино, сыграл Людовика XV в «Жанне Дюбарри» 2023 года и других картинах. Кроме того, Депп вернулся к режиссуре и снял и выпустил в 2024 году фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия» об итальянском художнике Амедео Модильяни. Кстати, подробнее мы уже рассказывали о звёздах, которых Голливуд сначала списал со счетов, а затем принял обратно, обязательно вспомните этих героев!

По сути, «Эбенезер» станет именно возвращением актёра в большое студийное кино. Между прочим, выпуском занимается знаменитая Paramount Pictures. Следом Депп появится в боевике «Дневной пьяница», где вновь сыграет вместе с Пенелопой Крус. Но о чём будет новый фильм про скрягу Скруджа с легендарным актёром и кого ещё мы увидим в этой кинокартине?

О чём будет фильм «Эбенезер» 2026?

О чём фильм «Эбенезер» с Джонни Деппом и когда он выйдет? Фото © Кадр из фильма «Эбенезер, режиссёр Тай Уэст, сценаристы Натаниэл Халперн, Чарльз Диккенс

Итак, о чём будет фильм «Эбенезер»? В основе картины лежит повесть Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе», впервые опубликованная в 1843 году. Её главный герой Эбенезер Скрудж — богатый, одинокий и крайне скупой старик, который презирает Рождество, сочувствие и любые траты, не приносящие ему выгоды.

В сочельник Скруджа навещает призрак умершего делового партнёра Джейкоба Марли. При жизни тот был таким же жадным и равнодушным, а после смерти оказался обречён бродить по миру, скованный тяжёлыми цепями. Марли предупреждает бывшего компаньона о том, что, если Скрудж не изменится, его ждёт та же участь. Создатели сохранили основу повести, но обещают показать историю с нового ракурса. Судя по всему, в картине подробнее раскроют молодость Скруджа и события, превратившие его в ожесточённого старика.

Кто сыграет в фильме «Эбенезер» 2026?

Кто сыграет в фильме «Эбенезер» 2026 года: Руперт Гринт, Иэн Маккеллен и Дейзи Ридли. Фото © Кадр из фильма «Эбенезер, режиссёр Тай Уэст, сценаристы Натаниэл Халперн, Чарльз Диккенс

Кто сыграет в фильме «Эбенезер»? Известно, что партнёрами Джонни Деппа стали сразу несколько известных актёров. Джейкоба Марли, умершего компаньона Скруджа, сыграет Иэн Маккеллен. Он появляется перед бывшим другом, чтобы предупредить его о трёх предстоящих встречах. Андреа Райзборо досталась роль Духа минувшего Рождества, а звезда сериала «Разделение» (2022) Трэмелл Тиллман сыграл Духа нынешнего Рождества. А вот кто появится в образе Духа грядущего Рождества, создатели пока не раскрывают!

И это ещё не всё! Руперт Гринт перевоплотился в бедного, но добродушного служащего Боба Крэтчита. Дейзи Ридли сыграла его жену Эмили, а Сэм Клафлин — племянника Скруджа Фреда, который продолжает приглашать угрюмого родственника на семейный праздник, несмотря на постоянные отказы. Молодого Эбенезера сыграл Артур Конти. Также в картине появятся Элли Бамбер, Чарли Мерфи и Генри Ллойд-Хьюз. А что известно о дате выхода кинокартины?

Почему новый «Эбенезер» с Джонни Деппом похож на фильм ужасов?

Сможет ли роль Скруджа вернуть Джонни Деппа в большое голливудское кино? Фото © Кадр из фильма «Эбенезер, режиссёр Тай Уэст, сценаристы Натаниэл Халперн, Чарльз Диккенс

Режиссёром картины стал Тай Уэст, известный по хоррорам «Дом дьявола», «Х», «Пэрл» и «Максин XXX». Поэтому призраки в новой экранизации выглядят не как добрые рождественские волшебники. Скрудж оказывается среди костей, блуждает по мрачным комнатам и сталкивается с существами, появление которых больше напоминает кошмар.

Впрочем, превращение «Рождественской песни» в готическую историю ужасов нельзя назвать отступлением от Диккенса. В оригинальном произведении есть гробы, цепи, покойники и пугающее видение одинокой смерти. Просто в семейных экранизациях эти детали обычно смягчали, делая упор на праздничное чудо и исправление героя. Тай Уэст, напротив, собирается вернуть истории тревожную атмосферу. При этом «Эбенезер» 2026 не станет хоррором. В трейлере сохранились чёрный юмор и характерная для Деппа эксцентричность: его Скрудж кричит, гримасничает и комично пытается отбиться от потусторонних гостей.

Когда выйдет фильм «Эбенезер» с Джонни Деппом?

Дата выхода фильма «Эбенезер»: когда состоится премьера в 2026 году? Фото © Кадр из фильма «Эбенезер, режиссёр Тай Уэст, сценаристы Натаниэл Халперн, Чарльз Диккенс

«Рождественскую песнь» экранизировали десятки раз. Скруджа играли Джордж К. Скотт, Майкл Кейн, Патрик Стюарт, Гай Пирс и Джим Керри. Однако сам Депп особенно высоко ценит работу Аластера Сима в британском фильме 1951 года. На CinemaCon актёр признался, что сначала сомневался, стоит ли браться за настолько известного персонажа. Версия Сима казалась ему недостижимой, но возможность найти новые стороны героя всё же перевесила страх перед сравнением.

И всё же страх перед сравнениями с предыдущими исполнителями Скруджа не остановил Деппа. Увидеть, удалось ли актёру по-новому раскрыть знаменитого героя, зрители смогут уже 13 ноября 2026 года. Хотя до России, возможно, картина доедет чуть позднее, если не будет проблем с правами. Станет ли пугающий Скрудж новой знаковой ролью Деппа, или подтвердит его первоначальные опасения, станет понятно после выхода картины, как думаете?

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