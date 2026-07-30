Медведев призвал чаще показывать в кино образ успешного семьянина
Обложка © «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской
Образ успешного семейного человека должен чаще появляться в российском кинематографе. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Политик выступил на молодежном форуме «Гвардейск» в Тверской области, который проходит недалеко от Ржева и объединил более 1,5 тысячи участников из разных регионов России.
По словам Медведева, именно образ «нормального человека» и успешного семьянина должен активнее использоваться при создании фильмов и любого другого творческого контента.
«Образ нормального человека, успешного семейного человека действительно должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом творческом жанре при создании любого контента», — подчеркнул он.
А ранее журналистка Кэндис Оуэнс и оскароносный режиссёр Никита Михалков обсудили, почему в американском кино сохраняются предвзятые образы русских.
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