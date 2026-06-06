Журналистка Кэндис Оуэнс и Никита Михалков обсудили, почему в американском кино, по их мнению, сохраняются предвзятые образы русских. Разбор темы прошёл в авторской программе режиссёра «Бесогон ТВ», сообщает ИС «Вести».

«Многие предрассудки, то, как мы предвзято рассматриваем, например, русских, немцев, — это всё из кинематографа. <…> Они [Голливуд], конечно, не были столь добры своими описаниями, своими образами русских в своих фильмах — в основном это бандиты», — отметила Кэндис Оуэнс.

Михалков, в свою очередь, высказал мнение, что подобные образы формируются в том числе из-за исторической конкуренции и, по его словам, «зависти к стране». Режиссёр добавил, что подобная тенденция, по его оценке, сохраняется на протяжении многих лет.

Ранее Оуэнс посетила Петербургский международный экономический форум и поблагодарила россиян за тёплый приём. Журналистка заявила, что для неё было бы честью выступить связующим звеном между христианами Востока и Запада, подчеркнув важность диалога между ними.