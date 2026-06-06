Американская журналистка Оуэнс поблагодарила россиян за тёплый приём на ПМЭФ

Американская журналистка и политический обозреватель Кэндис Оуэнс, посетившая Петербургский международный экономический форум, поблагодарила граждан России за радушный приём.

«Благодарю россиян за тёплый приём», — написала она на своей странице в социальной сети X.

Представительница консервативных кругов США также заявила, что для неё было бы особой честью стать связующим звеном, объединяющим христиан Востока и Запада. Кроме того, Оуэнс вновь отметила красоту Москвы и пообещала вернуться в российскую столицу. На её YouTube-канал, где выходит популярный подкаст, подписано более 6 миллионов человек.

На полях ПМЭФ Кэндис Оуэнс также отметила, что общественное внимание в США, в отличие от России, сосредоточено сугубо на предпринимателях-мужчинах. По её мнению, американцы без труда назовут имена богатейших людей мира, таких как Джефф Безос или Илон Маск, однако в случае с успешными женщинами однозначного и узнаваемого ответа нет, а их заслуги не мерят той же меркой, что и мужские.