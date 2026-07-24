Не только «Пора-порадуемся»: топ экранизаций «Трёх мушкетёров» — от классики до пародии и блокбастера Оглавление «Три мушкетёра» 1948: голливудская романтика «Три мушкетёра» 1961: классика с Милен Демонжо «Три мушкетёра» 1973: Ракель Уэлч против Фэй Данауэй «Д'Артаньян и три мушкетёра» 1978: советская легенда «Человек в железной маске»: ди Каприо и взрослые мушкетёры «Три мушкетёра» 2004: мюзикл с мушкетёрами-женщинами «Мушкетёры» 2011: современные трюки во дворце «Три мушкетёра: Д'Артаньян» 2023: мрачный блокбастер с Касселем Почему советская экранизация считается лучшей 24 июля 1802 года родился французский писатель Александр Дюма, автор романа «Три мушкетёра». История молодого гасконца д'Артаньяна и его друзей — Атоса, Портоса и Арамиса — неоднократно экранизировалась. Life.ru собрал самые яркие киновоплощения их приключений. 23 июля, 22:55 Лучшие экранизации «Трёх мушкетёров» — от классики до мюзикла и блокбастера с трюками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI.

Роман Александра Дюма «Три мушкетёра» вдохновил десятки режиссёров по всему миру. Каждая экранизация отражает эпоху своего создания и авторское видение классического произведения. Одни фильмы делают ставку на историческую достоверность, другие — на зрелищность, юмор или музыку.

«Три мушкетёра» 1948: голливудская романтика

Одной из самых известных классических экранизаций романа считается американский фильм «Три мушкетёра», вышедший в 1948 году. Картину снял режиссёр Джордж Сидни на студии Metro-Goldwyn-Mayer.

Обложка © Кадр из фильма «Три мушкетёра», режиссёр Джордж Сидни, сценаристы Роберт Ардри, Александр Дюма

Главную роль д'Артаньяна исполнил известный актёр и танцовщик Джин Келли. Образы трёх мушкетеров воплотили Ван Хефлин (Атос), Джиг Янг (Портос) и Роберт Кут (Арамис). Миледи сыграла Лана Тёрнер, кардинала Ришелье — Винсент Прайс, а роль королевы Анны досталась Анджеле Лэнсбери.

Особенностью фильма стали необычные сцены фехтования. Благодаря танцевальному опыту Джина Келли многие поединки были поставлены как сложные хореографические номера. Такой подход сделал картину зрелищной.

Создатели достаточно бережно отнеслись к первоисточнику. В картине сохранены основные сюжетные линии: приезд д'Артаньяна в Париж, знакомство с мушкетёрами, история с алмазными подвесками королевы, противостояние кардиналу Ришелье и Миледи. При этом сценарий был заметно сокращён. Политические интриги и некоторые второстепенные персонажи получили меньше экранного времени, а акцент сместился в сторону приключений и романтической линии.

«Три мушкетёра» 1961: классика с Милен Демонжо

Франко-итальянская экранизация Бернара Бордери, вышедшая в 1961 году. Вообще, фильм был выпущен в двух частях — «Подвески королевы» и «Месть Миледи».

Обложка © Кадр из фильма «Три мушкетёра: Подвески королевы», режиссёр Бернар Бордери, сценаристы Александр Дюма, Жан Бернар-Люк, Бернар Бордери

Главную роль д'Артаньяна исполнил Жерар Барре, а его товарищей сыграли Жорж Дескриер (Атос), Бернар Воринже (Портос) и Жак Тожа (Арамис). Кардинала Ришелье воплотил Даниэль Сорано, Констанцию Бонасье — Перрет Прадье, а настоящей звездой стала Милен Демонжо, сыгравшая Миледи де Винтер. Именно роль Миледи принесла Демонжо особое признание. Актриса впоследствии вспоминала, что продюсеры сомневались в её кандидатуре, считая слишком молодой для этой героини. Однако сама Демонжо настояла, что у Дюма Миледи была довольно молода. В итоге эта роль стала одной из самых ярких в её карьере.

Бернар Бордери стремился максимально сохранить дух романа. В фильме подробно показаны ключевые события книги. Благодаря двухсерийному формату авторам не пришлось значительно сокращать повествование.

Съёмки проходили во французских замках и исторических локациях, а художники уделили большое внимание костюмам, декорациям и оружию. Поединки поставлены в классическом стиле фильмов плаща и шпаги — без чрезмерной театральности, но с акцентом на мастерство и достоверность. Экранизация особенно полюбилась зрителям в СССР и была даже лидером советского проката.

«Три мушкетёра» 1973: Ракель Уэлч против Фэй Данауэй

В 1973 году британский режиссёр Ричард Лестер представил новую экранизацию романа, которая впоследствии получила статус одной из лучших англоязычных адаптаций произведения Дюма. Главную роль исполнил Майкл Йорк. Компанию ему составили Оливер Рид (Атос), Фрэнк Финли (Портос) и Ричард Чемберлен (Арамис). В образе Миледи появилась Фэй Данауэй, кардинала Ришелье сыграл Чарлтон Хестон, графа де Рошфора — Кристофер Ли, а Констанцию — Ракель Уэлч.

Обложка © Кадр из фильма «Три мушкетёра», режиссёр Ричард Лестер, сценаристы

Джордж Макдоналд Фрейзер, Александр Дюма

Лестер стремился показать Францию XVII века максимально живой и естественной. В отличие от многих более ранних постановок, герои выглядят не идеальными романтическими персонажами, а живыми людьми со своими слабостями, привычками и недостатками. При этом фильм не превращается в серьёзную историческую драму — было добавлено большое количество юмористических сцен, основанных на нелепых ситуациях и остроумных диалогах.

«Д'Артаньян и три мушкетёра» 1978: советская легенда

Обложка © Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма

Трёхсерийный музыкальный телефильм режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича давно стал классикой отечественного кинематографа. Над сценарием работал Марк Розовский, а музыку написал Максим Дунаевский.

Главную роль исполнил Михаил Боярский. Любопытно, что первоначально его рассматривали на роль Рошфора, а на д'Артаньяна почти утвердили Александра Абдулова.

Вениамин Смехов создал образ благородного и немного загадочного Атоса, Валентин Смирнитский сыграл весёлого и добродушного Портоса, а Игорь Старыгин — элегантного и дипломатичного Арамиса. Маргарита Терехова исполнила роль Миледи, придав героине особую яркость, Алиса Фрейндлих стала королевой Анной. Кардинала Ришелье сыграл Александр Трофимов, Констанцию — Ирина Алфёрова, а короля Людовика XIII — Олег Табаков.

Большую известность получили песни фильма. Композиции «Пора-пора-порадуемся», «Баллада Атоса», «Констанция» и многие другие давно вышли за пределы киноленты и стали самостоятельной частью отечественной культуры. Некоторые сюжетные линии были сокращены, отдельные события переставлены местами, а характеры героев местами стали более лёгкими и комедийными. Тем не менее авторам удалось сохранить главную идею произведения — ценность дружбы, верности и взаимовыручки.

После премьеры фильм приобрёл огромную популярность, многие реплики героев стали крылатыми. Позднее были сняты продолжения, посвящённые следующим романам цикла о мушкетёрах.

«Человек в железной маске»: ди Каприо и взрослые мушкетёры

Картина «Человек в железной маске» режиссёра Рэндалла Уоллеса 1998 года основана на заключительной части романа «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя», которая завершает историю мушкетёров. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, сыгравший сразу двух персонажей — короля Людовика XIV и его брата-близнеца Филиппа. Повзрослевших мушкетёров воплотили Гэбриел Бирн (д'Артаньян), Джон Малкович (Атос), Жерар Депардье (Портос) и Джереми Айронс (Арамис).

Обложка © Кадр из фильма «Человек в железной маске», режиссёр Рэндалл Уоллес, сценаристы Рэндалл Уоллес, Александр Дюма

В отличие от приключенческих фильмов, здесь основное внимание уделено драме и моральному выбору героев. Бывшие мушкетёры вновь объединяются, чтобы спасти Францию от жестокого правления Людовика XIV. Сценарий значительно отличается от романа Дюма. Многие сюжетные линии были переработаны, а финал полностью изменён. Несмотря на это, фильм получил широкую популярность благодаря сильному актёрскому составу и эмоциональной истории.

«Три мушкетёра» 2004: мюзикл с мушкетёрами-женщинами

Премьера мюзикла «Три мушкетёра» режиссёра Тины Баркалая состоялась 1 января 2005 года. Он стал одним из самых необычных прочтений классического произведения.

Обложка © Кадр из фильма «Три мушкетёра», режиссёры Тина Баркалая и др.

Главную роль д'Артаньяна исполнил Владимир Зеленский, который также выступил одним из авторов сценария. В актёрский состав вошли Алёна Свиридова (Атос), Руслана Писанка (Портос), Анна Ардова (Арамис), Андрей Данилко (мадам Ришельё), Юрий Стоянов (Людовик XIII), Амалия Мордвинова (королева Анна Австрийская), Армен Джигарханян (капитан де Тревиль), Юлия Началова (Констанция Бонасье).

Создатели предложили пародийную и музыкальную интерпретацию классического сюжета. Главной особенностью стало то, что три мушкетёра здесь — женщины, Миледи и вовсе отсутствует, а д'Артаньян оказывается единственным мужчиной в необычном гвардейском отряде. Главным противником героев выступает не кардинал, а мадам Ришельё. Подобное переосмысление сделало фильм скорее музыкальной комедией.

Несмотря на большое количество сюжетных изменений, в основе сохранились узнаваемые элементы романа Дюма: история с подвесками королевы, противостояние придворным интригам, романтическая линия д'Артаньяна и Констанции. Всё это сопровождается музыкальными номерами, написанными Максимом Дунаевским, который ранее создал музыку к советскому фильму. Специально для проекта были написаны новые песни, исполненные актёрами и приглашёнными артистами.

После премьеры мюзикл получил неоднозначные отзывы. Многие критики отмечали, что он значительно отходит от литературного первоисточника и представляет собой прежде всего праздничное телевизионное шоу. В то же время зрители положительно оценили лёгкий юмор и большое количество музыкальных номеров.

«Мушкетёры» 2011: современные трюки во дворце

Пожалуй, одну из самых необычных интерпретаций романа представил режиссёр Пол У. С. Андерсон. Главные роли исполнили Логан Лерман (д'Артаньян), Мэттью Макфэдиен (Атос), Рэй Стивенсон (Портос), Люк Эванс (Арамис), Милла Йовович (Миледи), Кристоф Вальц (кардинал Ришелье) и Орландо Блум (герцог Бекингем).

Обложка © Кадр из фильма «Мушкетёры», режиссёры Пол У. С. Андерсон, сценаристы Алекс Литвак, Эндрю Дэвис, Александр Дюма

Создатели практически отказались от традиционного исторического подхода. Помимо классических дуэлей и дворцовых интриг, в фильме появились отсылки к Леонардо да Винчи, воздушные корабли, многочисленные зрелищные трюки, масштабные взрывы и компьютерные спецэффекты. Критики отмечали, что картина далеко отошла от литературного первоисточника, однако многие зрители высоко оценили динамику повествования и зрелищность.

Несмотря на смешанные отзывы, фильм оказался коммерчески успешным и собрал в мировом прокате более 130 миллионов долларов, значительно превысив сборы в США за счёт международного рынка.

«Три мушкетёра: Д'Артаньян» 2023: мрачный блокбастер с Касселем

Обложка © Кадр из фильма «Три мушкетёра: Д'Артаньян», режиссёры Мартен Бурбулон, сценаристы Матьё Делапорт, Александр де Ла Пательер, Александр Дюма

Одной из самых заметных современных экранизаций стала французская картина «Три мушкетёра: Д'Артаньян», снятая Мартеном Бурбулоном. Фильм открывает дилогию, завершением которой стала картина «Три мушкетёра: Миледи». Главные роли исполнили Франсуа Сивиль (д`Артаньян), Венсан Кассель (Атос), Пио Мармай (Портос), Ромен Дюрис (Арамис), Ева Грин (Миледи).

Авторы стремились максимально приблизиться к исторической атмосфере Франции XVII века. Большинство съёмок проходило в старинных французских замках и исторических локациях, а создатели уделили большое внимание костюмам, оружию и бытовым деталям эпохи. В отличие от многих предыдущих экранизаций, здесь практически отсутствует комедийная составляющая. История получилась более серьёзной, мрачной и реалистичной. Боевые сцены снимались с использованием ручной камеры и длинных дублей, что создаёт эффект присутствия.

Высокую оценку получили актёрская игра, операторская работа, масштаб постановки и стремление авторов сохранить дух романа. Многие обозреватели назвали эту версию одной из самых удачных экранизаций произведения Александра Дюма за последние десятилетия.

Почему советская экранизация считается лучшей

Советский фильм 1978 года часто называют одной из лучших экранизаций «Трёх мушкетёров». Одной из главных причин успеха считается удачно подобранный актёрский состав. Особое место занимает музыка Максима Дунаевского. Песни из фильма быстро стали популярными, картина удачно сочетает приключения, юмор, романтику и музыкальные номера. Для нескольких поколений зрителей именно эта версия стала главным экранным воплощением романа Дюма.

В то же время иностранные фильмы, включая новую французскую дилогию, предлагают более реалистичный взгляд на историю и стремятся приблизиться к литературному оригиналу. Какую экранизацию выбрать — решать вам.

Авторы Альмир Хабибуллин