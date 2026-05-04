Одни зарабатывают в России, другие считают нас упырями: как звёзды «Каламбура» стали чужаками

Украинский троллинг России

А вы знали, на Украине теперь всерьёз говорят, что знаменитый и всеми любимый тележурнал «Каламбур» — это был такой тонкий украинский стёб над Россией.

— Сериал о карикатурных россиянах — с медведями, балалайками, самоварами и мужиками, которые постоянно пьют алкоголь. Украинцы высмеивали россиян и продали им это, такая история точно тянет на «Оскар», но, к сожалению, там нет номинации «лучший троллинг», — ехидничают украинские СМИ. Сами каламбуровцы, похоже, только рады: они давно стали примерными украинцами.

Печально другое. Создатели «Каламбура» продолжают зарабатывать на россиянах.

Фото / Юрий Стыцковский

Командор против России: Блёданс сдала бывшего мужа

Бессменный лидер «Каламбура» — ныне 63-летний Юрий Стыцковский (Майор и Командор). Начало его карьеры не предвещало телевизионного успеха. Родился в Одессе, отучился в местном политехе по специальности «акустика», разрабатывал компьютерные программы, когда не пошло, устроился матросом в порт.

В перестройку Алексей Агопьян, друг детства, подбил Стыцковского съездить в Ленинград. Агопьян, как и планировал, поступил в Ленинградский театральный институт. Ради прикола Стыцковский тоже пошёл на экзамены… и неожиданно был принят. Во время учёбы друзья составили комедийный дуэт, потом, помыкавшись, прибились к уже прославившейся комик-труппе «Маски-шоу». А в 1996-м создали собственный проект — журнал видекомиксов «Каламбур». Юрий Стыцковский стал главной тягловой силой нового шоу: режиссёром, сценаристом и актёром. «Каламбур» был сделан для российского зрителя, серии производились с 1996-го по 2001 год, повторы гоняют на отечественном ТВ до сих пор.

Юрий Стыцковский. Фото / Юрий Стыцковский

В нулевых Юрий Стыцковский создал сатирико-политическую программу «Пупсня» (аналог российских «Кукол») и работал как актёр в других украинских телепроектах. В десятых про него ничего не было слышно. По поводу текущей политической ситуации Стыцковский сдержан. Он не пишет русофобские гадости в соцсетях, не раздаёт антироссийских интервью, не перешёл на мову, однако его вывела на чистую воду экс-супруга Эвелина Блёданс из «Маски-шоу».

— В первые дни я звонила ему, спрашивала, как он, все ли живы. Он очень деликатно отвечал на мои вопросы — суперинтеллигентный мужчина. Но по его тону я поняла, что я — заблудшая овца, я ничего не понимаю, и со мной разговаривать не о чем. Сейчас не общаемся, — рассказала про Стыцковского Блёданс.

В настоящее время Стыцковский женат на своей бывшей помощнице Ирине Козырь. У них взрослый сын. Семья много путешествует.

Лейтенант Шмульке против Достоевского

Второй основатель «Каламбура» — однокашник Стыцковского по одесскому политеху, ныне 65-летний Алексей Агопьян (Дринкинс и лейтенант Шмульке). И он шёл на сцену окольными путями. Получил специальность технолога машиностроения, трудился инженером в конструкторском бюро специальных станков. Но в душе Агопьян всегда мечтал стать комедийным артистом и пытался продвинуться по линии КВН. В середине восьмидесятых он подбил Стыцковского на ту самую поездку в Ленинград.

Актёр Алексей Агопьян. Фото / Вадим Набоков сейчас с Yuri Volodarsky

Когда популярность «Каламбура» пошла на спад, Алексей Агопьян оказался никому не нужен на Украине. Его снимали мало и в плохих проектах. В десятые он подался на съёмки в Россию: светился в «Интернах», «Женской логике», «Таинственной страсти» (где играл Булата Окуджаву), «Куприне», вёл «Большую разницу». Это не помешало ему с началом СВО откреститься от нашей страны.

Агопьян время от времени любит репостнуть украинский трезубец, либо российских предателей типа Андрея Кураева* и Александра Осовцова*, либо выложить ложь, мол, Пушкин — эфиоп, а Достоевский, Бунин, Гоголь и Ахматова — украинцы.

Сейчас Агопьян — исполнительный директор театра «Маски-шоу», играет на одной сцене с худруком Борисом Барским. Женат, детей нет.

Морячок из «Деревни дураков» жёстко высказался о русских

«Каламбур» получился, когда к дуэту Стыцковского и Агопьяна примкнула супружеская пара клоунов: ныне 61-летний Вадим Набоков (Морячок, Жранкель и радист Морзе) и ныне 60-летняя Татьяна Иванова (Баба, Стюардесса и Официантка).

Слева направо: Юрий Стыцковский, Татьяна Иванова, Вадим Набоков и Алексей Агопьян. Фото / Журнал видеокомиксов «Каламбур»

Вадим Набоков родом из донецкого Краматорска. Отучился в музыкальной школе по классу трубы, поступил в местный индустриальный институт, в студенческие годы увлёкся комедианством. Судьбоносным для Набокова оказался призыв в армию в Одесский военный округ. После службы он устроился актёром в Одесскую филармонию, где уже играла одесситка Татьяна Иванова. Он снял у неё квартиру, жили как соседи, превратились в пару.

Угасание «Каламбура» привело Вадима Набокова в российское кино. Он засветился в «Настройщике», «Кордоне следователя Савельева», «Диком» и «Ликвидации».

Сейчас Набоков молчит, но год назад он разместил (а потом удалил) посты, где обозвал русских «чертями», «упырями», а российских военных «злыми людьми из обезумевшей страны».

— Иди *** вслед за своим военным кораблем — такими словами он посылает российских журналистов.

Вадим Набоков и Татьяна Иванова живут полноценной жизнью. Он служит в Одесском академическом драмтеатре, она играет в театре «Маски-шоу». У пары взрослый сын и 19-летняя дочь.

Фото / Татьяна Иванова, Вадим Набоков

«Пердунеску» за 399 рублей: как на нас зарабатывают

Понятно, почему команда «Каламбура» сдерживает себя в русофобии. Она зарабатывает на России.

После начала СВО Юрий Стыцковский неожиданно снял комедию «Майор Пердунеску, или Хроники 13-го отдела». Это российско-молдавско-американский проект. По сюжету мафиози Алексис Пыху купил с потрохами всю верхушку государства и занимается наркобизнесом. Играют российские актёры Андрей Леонов (сын Евгения Леонова) и Мария Горбань. Фильм ориентирован на зрителя в России. Единственный дистрибьютор — московская киностудия «Мэриот». Она создала сайт, где берёт 249 рублей за разовый просмотр «Пердунеску» и 399 рублей за многоразовый.

Если приглядеться, то связи между киностудией «Мэриот» и «Каламбуром» глубже. Эта киностудия владеет российским кабельным каналом НВВ («Народ всё видит»), где постоянно крутят каламбуровцев. Также «Мэриот» администрирует сайт Calambur.ru и российские соцсети комик-труппы.

Всё это странно, учитывая позицию каламбуровцев.

Калифорнийский след: кто тянет деньги из России

Киностудия «Мэриот» — это московский филиал базирующейся в Сан-Франциско компании AFL Productions. Сейчас связи не афишируются, но изначально было так. Глава американского офиса Юрий Володарский — киевлянин и главный продюсер «Каламбура».

Московский филиал регистрировал на себя в России бренды «Стыдно, когда видно» и «Магазин на диване», сайты кабельных каналов «Народ всё видит» и Gagsnetwork, порталы передач «Час суда» и «Судебные страсти». Также у «Мэриот» есть пять лицензий на вещание в Роскомнадзоре.

В 2022–2025 годах «Мэриот» заработала свыше полумиллиарда рублей «грязными» и всего около 20 млн рублей «чистыми». Это странный баланс для фирмы, которая, судя по всему, просто зарабатывает на телеактивах и почти не несёт расходов.

Офис «Мэриота» в этом доме.

Основное богатство «Мэриота» — это журнал «Каламбур». Для привлечения внимания к комик-труппе фирма организовала «воронки продаж» во всех российских соцсетях. По вопросам лицензирования предлагается писать на почту калифорнийской AFL Productions. Формальным владельцем «Мэриота» является Елена Шиханова, которая в разное время занималась или занимается распиловкой и строганием древесины, строительством жилых домов, кинопроизводством, ресторанами. А начинала она с консалтинговой конторы «Юрпроф», скорее всего, она наёмный юрист, исполняющий волю киевского босса.

