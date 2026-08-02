«Человек-паук» с Томом Холландом утёр нос «Мстителям» в первый день проката

Новый фильм о супергерое Marvel — «Человек-паук. Новый день» (Spider-Man: Brand New Day) — установил рекорд кассовых сборов в Соединённых Штатах и Канаде. Картина с Томом Холландом в главной роли собрала в первый день проката 167 миллионов долларов, превзойдя достижение блокбастера «Мстители. Финал» 2019 года (157 миллионов долларов), сообщает Associated Press.

По итогам первого уик-энда общий объём кассовых поступлений в Северной Америке составил 355 миллионов долларов. Это лишь на 2 миллиона меньше, чем у «Мстителей», но всё равно является выдающимся результатом для сольного проекта.

Предыдущая часть франшизы, «Человек-паук. Нет пути домой» (2021), также продемонстрировала впечатляющий успех, собрав по всему миру более 1,9 миллиарда долларов, что сделало её первым постпандемийным фильмом, преодолевшим миллиардную отметку. Новый фильм продолжает эту тенденцию, подтверждая неугасающий интерес зрителей к вселенной Marvel и персонажу Паучка.

Ранее сообщалось, что фильм Кристофера Нолана «Одиссея» стал одной из главных премьер года и принёс режиссёру гонорар в 20 миллионов долларов плюс процент от сборов, которые, по прогнозам, превысят миллиард. Мэтт Деймон, сыгравший Одиссея, получил 15 миллионов долларов, при этом ему пришлось сбросить более 10 кг, набрать мышечную массу и сниматься в тяжёлых условиях.