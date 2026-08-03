Марго Робби и Райан Гослинг поставили под удар выход второй части «Барби»

Съёмки продолжения фильма «Барби» приостановлены из-за финансовых разногласий студии Warner Bros. с Марго Робби, Райаном Гослингом и режиссёром Гретой Гервиг. Данную информацию передала газета The New York Post.

Переговоры о контрактах зашли в тупик из-за запросов звёздной команды на существенное повышение гонораров и долю от кассовых сборов. Так, Гослинг выразил готовность вернуться к роли Кена за 20 миллионов долларов. Ситуация осложняется тем, что изначально с актёрами не заключались договорённости на участие в сиквелах. Глава Warner Дэвид Заслав уже охарактеризовал условия, выдвинутые агентами, как чересчур щедрые.

Дополнительное давление создаёт и временной фактор. Студия обязана запустить проект в разработку до декабря 2026 года, иначе права на экранизацию вернутся к производителю игрушек Mattel. Грета Гервиг и сценарист Ноа Баумбак уже придумали концепцию сюжета, однако отказываются переносить её на бумагу до подписания всех договоров. Если компромисс найти не удастся, Warner придётся начинать работу с нуля, подыскивая нового режиссёра, актёров и свежую идею. Первая часть «Барби» стала самым кассовым релизом 2023 года в мировом прокате, заработав 1,44 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Райан Гослинг впервые присоединится к киновселенной Marvel, исполнив роль Призрачного гонщика в новом фильме студии. Премьера картины запланирована на 2028 год. Постановкой займётся режиссёр Шон Леви, а сам проект будет отдельной историей, не разделённой на несколько частей. Для Гослинга это не первое сотрудничество с Леви: актёр уже снялся у него в главной роли в ленте «Звёздные войны: Звёздный истребитель», чей выход на экраны назначен на 28 мая 2027 года.