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26 июля, 05:01

Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика в новом фильме Marvel

Райан Гослинг. Обложка © ТАСС / Sipa USA / Anthony Behar

Райан Гослинг. Обложка © ТАСС / Sipa USA / Anthony Behar

Голливудский актер Райан Гослинг впервые станет частью киновселенной Marvel. Он исполнит роль Призрачного гонщика в новом фильме студии, который планируется выпустить в 2028 году.

Как сообщает Variety со ссылкой на главу Marvel Studios Кевина Файги, постановкой картины займётся режиссёр Шон Леви. Фильм станет отдельным проектом о персонаже и не будет разделён на несколько частей.

Для Гослинга это не первая совместная работа с Леви — актёр также сыграл главную роль в картине «Звёздные войны: Звёздный истребитель», премьера которой намечена на 28 мая 2027 года.

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Ранее российский кинорежиссёр Алексей Учитель сообщил о планах снять фильм с участием своей дочери Анны Пересильд и певца Ивана Дмитриенко. Постановщик заявил, что работа над картиной находится на начальной стадии.

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Артём Гапоненко
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