Русский Райан Гослинг: 21-летний студент рассказал, как вирусное видео изменило его жизнь

В русскоязычном интернете набирает популярность контент с 21-летним студентом Матвеем Сошкиным — юзеры уже окрестили его «внебрачным сыном» и точной копией Райана Гослинга. Life.ru пообщался с молодым человеком и расспросил его о внезапно нахлынувшей славе.

Русская копия Райана Гослинга. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Matthew Soshkin

«Меня это сходство больше забавляет, ведь ролик изначально был выложен "по приколу", и в целом я отношусь к этому спокойно. За годы, что мне об этом говорили, я уже привык — это не особо мне мешает, есть даже какой-то плюс», — рассказал Матвей о своём отношении к ситуации.

По словам Матвея, впервые о его внешнем сходстве с голливудским актёром заговорили, когда ему было 17–18 лет — тогда эту тему подняли друзья и однокурсники. Примечательно, что парень сам получает профессию артиста, поэтому к своей необычной внешности он относится прагматично. Сошкин отметил, что после вирусного видео окружающие воспринимают его главным образом как комическую копию, однако он сам расценивает это как преимущество на фоне жёсткой борьбы за место в профессии. Матвей подчеркнул, что среди российских артистов немало тех, кто напоминает зарубежных звёзд, и такое сходство, как правило, не мешает, а, напротив, подстёгивает интерес публики.

Молодой человек признался, что намерен использовать внезапный хайп по полной, поскольку подобный шанс выпадает раз в жизни и уже принёс ему новых подписчиков. Сейчас Сошкин учится на четвёртом курсе Института современного искусства и играет в театре в постановках «Дачники», «Вечно живые» и «Снежная королева».

А ранее Life.ru узнал у русского Райана Гослинга какие фильмы со своим голливудским двойником ему нравятся больше всего. Из фильмографии Гослинга больше всего на Матвея Сошкина впечатление произвёл «Дневник памяти», а с точки зрения атмосферы и эстетики — «Бегущий по лезвию».