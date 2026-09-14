Тест: Слабо узнать 7 культовых фильмов СССР по животным и не допустить ни одной ошибки?
Собаки, кошки, голуби и даже черепаха — пушистые и пернатые артисты нередко становились настоящими звёздами советского экрана. Иногда именно с появления питомца начинались главные приключения героев. Сможете вспомнить любимые фильмы по очаровательным животным?
Обложка © Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки», режиссёр Наум Бирман, сценарист Семен Лунгин
Животные в советском кино редко оставались простым украшением кадра. Они спасали хозяев, устраивали переполох, помогали совершать открытия и даже запускали цепочку невероятных событий. Life.ru собрал семь знаменитых питомцев: попробуйте узнать фильм по одному лишь четвероногому, пернатому или панцирному герою.
Если хвостатые и пернатые артисты не смогли вас запутать, продолжайте проверять память вместе с Life.ru! Попробуйте узнать восемь советских фильмов по причёскам героинь, ответьте на вопросы из школьной программы всего за 20 секунд, а затем определите, какие мультфильмы создал Гарри Бардин.