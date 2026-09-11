Тест: Назовите мультфильмы Гарри Бардина по одному кадру, но только дети СССР наберут 7/7! А вы?
Гарри Бардин заставил двигаться пластилин, спички, проволоку, верёвки и даже бумагу, а его мультфильмы тепло любят в нашей стране. В день 85-летия режиссёра Life.ru предлагает проверить, узнаете ли вы семь его мультфильмов всего по одному кадру.
Обложка © Фото © кадр из фильма «Летучий корабль» ,режиссер Гарри Бардин,сценаристы Алексей Симуков, Юрий Энтин
11 сентября режиссёру-мультипликатору Гарри Бардину исполняется 85 лет. За полвека в анимации он научил петь нарисованных героев, ссориться — спички, влюбляться — верёвки, а страдать и надеяться — фигурки из бумаги. Каждый его мультфильм обладает настолько узнаваемым стилем, что поклонникам хватит одного кадра. Или всё-таки нет? Проверим!
Если зрительная память не подвела, продолжайте ностальгический марафон вместе с Life.ru. Попробуйте узнать семь красавиц советского кино только по взгляду и губам, угадать шесть фильмов СССР по журналисту в кадре, а затем вспомнить, из каких советских картин пришли знаменитые милиционеры.