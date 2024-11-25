Тест: Вы ничего не знаете о кулинарии СССР, если не отгадаете хотя бы 5 этих традиций
Первое, второе и компот — это слышал каждый советский гражданин! А вы?
Эпоха СССР не может похвастаться изобилием разнообразных продуктов, а тем более зарубежных марок, но, по воспоминаниям граждан, голодным не оставался никто! Советские хозяйки придумывали интересные рецепты один за другим, столовые пополняли меню необычными изысками, а производства выпускали новые партии продуктов. Но вспомните ли вы основные правила и традиции гастрономии той эпохи? Проверим прямо сейчас!
Русская кухня продолжает удивлять и вызывать интерес иностранцев, которым не всегда удаётся проникнуться вкусом национальных блюд. Эти восемь продуктов особенно шокируют заграничных жителей! А с этим тестом справится только советский гражданин — нужно отгадать шесть видов колбасы всего лишь по фото.
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