Тест: Вы ничего не знаете о кулинарии СССР, если не отгадаете хотя бы 5 этих традиций

Эпоха СССР не может похвастаться изобилием разнообразных продуктов, а тем более зарубежных марок, но, по воспоминаниям граждан, голодным не оставался никто! Советские хозяйки придумывали интересные рецепты один за другим, столовые пополняли меню необычными изысками, а производства выпускали новые партии продуктов. Но вспомните ли вы основные правила и традиции гастрономии той эпохи? Проверим прямо сейчас!