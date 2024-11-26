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26 ноября, 13:45

Тест: Советские красавицы помнят о «Девчатах» всё, а вот дети нулевых не наберут и 3/7

Тося Кислицына, без сомнений, была кумиром большинства советских девушек, которые мечтали встретить свою любовь! Но сможете ли вы ответить на более трудные вопросы по «Девчатам»?

Культовую комедию СССР по праву можно считать настоящей классикой отечественного кинематографа. С момента своего выхода лента завоевала сердца зрителей и приобрела культовый статус. Неповторимый сюжет, ирония, которой пропитана каждая сцена, и история любви юной поварихи и бригадира Ковригина навсегда останутся в душе каждого русского человека независимо от возраста. Однако помимо главных персонажей и основной линии в картине есть много деталей, которые сможет вспомнить только преданный фанат. Давайте узнаем, являетесь ли вы одним из таких!

Бутерброд с вареньем любила не только главная героиня фильма, но и все граждане СССР! А какие ещё традиции советской кулинарии знаете вы? Проверить это можно в тесте на знание гастрономии ушедшей эпохи. Помните свои беззаботные и полные веселья студенческие годы? Тогда вы наверняка знаете об особом сленге, на котором молодёжь общалась между собой. Если ваша учёба прошла в СССР, то отгадать эти семь словечек не составит труда!

Тест: Только дети СССР на 6/6 угадают, из каких мультиков эти фразы
Тест: Только дети СССР на 6/6 угадают, из каких мультиков эти фразы
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Коллаж © Life.ru. Фото © Kinopoisk, Kinopoisk, © Freepik / starline

Виктория Мишинкина
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