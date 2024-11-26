Тест: Советские красавицы помнят о «Девчатах» всё, а вот дети нулевых не наберут и 3/7

Культовую комедию СССР по праву можно считать настоящей классикой отечественного кинематографа. С момента своего выхода лента завоевала сердца зрителей и приобрела культовый статус. Неповторимый сюжет, ирония, которой пропитана каждая сцена, и история любви юной поварихи и бригадира Ковригина навсегда останутся в душе каждого русского человека независимо от возраста. Однако помимо главных персонажей и основной линии в картине есть много деталей, которые сможет вспомнить только преданный фанат. Давайте узнаем, являетесь ли вы одним из таких!

Бутерброд с вареньем любила не только главная героиня фильма, но и все граждане СССР! А какие ещё традиции советской кулинарии знаете вы? Проверить это можно в тесте на знание гастрономии ушедшей эпохи. Помните свои беззаботные и полные веселья студенческие годы? Тогда вы наверняка знаете об особом сленге, на котором молодёжь общалась между собой. Если ваша учёба прошла в СССР, то отгадать эти семь словечек не составит труда!