Люди, у кого в дате рождения есть эти цифры, будут страдать весь ретроградный Меркурий 2024

Ретроградный Меркурий — период, который многие астрологи связывают с трудностями в коммуникациях, технике и поездках. Но есть мнение, что влияние этого астрономического явления сильнее всего отражается на людях, родившихся под определёнными числовыми вибрациями. В этой статье мы расскажем, кому из вас, исходя из даты рождения, стоит быть особенно внимательными и осторожными в период ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря 2024 года. Готовы узнать, совпадает ли ваша дата рождения с «неудачными» числами ближайшего ретрограда?

Люди, родившиеся 1-го числа

Ретроградный Меркурий 2024: кому не повезёт сильнее всего. Фото © Шедеврум

Люди, родившиеся 1-го числа, считаются истинными лидерами, но в период ретроградного Меркурия 2024 они могут столкнуться с препятствиями на своём пути. Неожиданные изменения в планах, проблемы с коммуникацией и недопонимания могут подорвать их уверенность в себе. «Единицам» следует быть готовыми к тому, что их амбиции потребуют дополнительного времени и усилий для реализации.

Люди, родившиеся 8-го числа

Те, кто родился 8-го числа, часто исследуют и анализируют, стремясь к стабильности. Однако в период ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря они могут испытывать сложности в отношениях, то есть их привычные способы взаимодействия могут давать сбой. Разговоры с близкими или коллегами в это время у «восьмёрок» могут закончиться недопониманием. Им следует помнить, что лучше всего в такие моменты сосредоточиться на внимательном слушании и избегать резких заявлений.

Люди, родившиеся 15-го числа

В какие даты родились те, на ком ретроградный Меркурий отыграется? Фото © Шедеврум

Рождённые 15-го числа часто являются очень эмоциональными и чувствительными личностями. В период ретроградного Меркурия с 26 ноября по 15 декабря 2024 года они могут столкнуться с повышением уровня стресса. Переосмысление отношений и недопонимания с окружающими могут довести до слёз и конфликтов. Таким людям нужно уделить время себе и своим эмоциям, чтобы избежать ненужных переживаний и недопонимания.

Люди, родившиеся 22-го числа

Те, кто родился 22-го числа, известны своей оригинальностью и независимым мышлением. Однако в ретроградный Меркурий 2024 года они могут оказаться в ситуациях, когда их уникальные идеи не будут поняты окружающими. В результате у людей с числом 22 в дате рождения будут возникать конфликты или чувство недооценённости. До 15 декабря важно оставаться верным своим принципам и не терять веру в себя, даже если окружающие не поддерживают их в этот период.

Люди, родившиеся 29-го числа

Ретроградный Меркурий: Какие числа в дате рождения есть у страдальцев? Фото © Шедеврум

Люди, родившиеся 29-го числа, склонны к мечтательности и иногда могут терять связь с реальностью. В ретроградный Меркурий 2024 года они, скорее всего, столкнутся с трудностями в планировании и реализации своих задумок. Ожидания часто не совпадают с реальностью у тех, кто родился 29-го числа, что в период ретрограда может привести к актуальным разочарованиям. Рекомендуется тщательно пересматривать свои планы и подходить к ним более приземлённо в этот непростой период.