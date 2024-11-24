Бестактные, упрямые авантюристы: Названо 5 главных недостатков Стрельцов

Рождённые под огненным знаком зодиака Стрельцы обладают множеством положительных качеств. Для таких людей свойственна целеустремлённость, они превосходно находят баланс между эмоциями и разумом, а также умеют принимать взвешенные решения. Однако есть у Стрельцов и отрицательные черты, с которыми будет непросто ужиться другим людям. Подробнее о них рассказала «Вечерней Москве» таролог Галина Янко.

В частности, эксперт указала на низкую эмпатию представителей огненного знака. Стрельцы часто выглядят равнодушными к чувствам окружающих и смотрят на мир через призму собственных убеждений. Однако это не означает, что эти люди бессердечны, просто они больше фокусируются на фактах и действиях, чем на эмоциях.

Стремление к свободе и новизне делает Стрельцов непоседами. Они могут часто менять работу, друзей и планы на жизнь. С ними сложно выстроить долгосрочные отношения, если партнёр не готов к постоянным переменам.

Любовь к риску является одной из ярких черт Стрельцов. Они обожают спонтанные путешествия и неожиданные проекты на работе. Однако их тяга к авантюрам может приводить к неудачам, поскольку желание попробовать берёт верх над расчётливостью.

Уверенность Стрельцов в себе порой граничит с упрямством. Они так сильно верят в свои убеждения, что не умеют слушать других людей. Даже если их позиция далека от истины, они могут упорно стоять на своём, что приводит к ссорам. Кроме того, Стрельцы могут быть болезненно прямолинейны. Они не подбирают выражений, что может ранить окружающих.